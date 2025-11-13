مؤسسة سك العملة الكورية تصدر سلسلة من التقويمات التي تجلب الثروة

ⓒ YONHAP News





قالت مؤسسة كوريا لسك العملة وطباعة الأوراق المالية أمس الاثنين إنها ستبدأ البيع المسبق لـ3 أنواع من "تقويم المال لعام 2026"، المصنوعة من إعادة تدوير المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية صناعة العملات، وذلك عبر متجرها الرسمي على الإنترنت اعتبارا من اليوم.

وكانت المؤسسة قد أطلقت "قلم المال" في شهر مارس الماضي، والذي يحتوي على منتجات ثانوية من الأوراق النقدية داخل جسم القلم تحت مفهوم "القلم الذي يجلب الثروة"، وقد بيعت الدفعة الأولية بالكامل في غضون ساعتين فقط. وفي الشهر الماضي، طرحت المؤسسة أيضا "حلقة مفاتيح المال" و"مغلفات المال".

ووفقا للمؤسسة فإن "تقويم المال" هو أول تقويم تصدره، ويتكون من نوعين من التقويمات الفاخرة التي تجمع بين رمزية العملة وحس التصميم الكوري، ونوع واحد من "تقويم الحظ" الذي يرمز إلى الحظ السعيد.

ويتوفر تقويم المال الفاخر بنوعين، أحدهما حائطي والآخر مكتبي، ويتميز بمفهوم السرد القصصي للثقافة والتاريخ الكوري من خلال الشخصيات والمعالم الأثرية الظاهرة على العملات.

وقد استُخدمت في صفحات التقويم الداخلية أوراق صديقة للبيئة تسمح برؤية "غبار المال" مباشرة، وهي مصنوعة من مواد ثانوية مُعاد تدويرها من صناعة العملات. وتم تغليف التقويم بغلاف ذهبي يرمز إلى الوفرة في العام الجديد. ويبلغ إجمالي كمية الإنتاج الأولية أربعة آلاف قطعة.

أما "تقويم الحظ" الذي يُطلق بالتزامن مع "تقويم المال"، فهو من النوع المكتبي ويتضمن أوراق ملاحظات تسمح بتدوين المذكرات والجداول الزمنية. ويتميز بتصميم يُركز على زهرة النفل ذات الأربع أوراق كرمز للحظ السعيد. وسوف يُطرح هذا التقويم بكمية محدودة تبلغ 1000 قطعة في الدفعة الأولى.

ومن المتوقع أن يستمر البيع المسبق اعتبارا من اليوم وحتى نفاد الكمية الأولية المجهزة لكل منتج. ومن المقرر أن تبدأ عملية تسليمها تدريجيا اعتبارا من يوم 8 من شهر ديسمبر القادم.

وقال صونغ تشانغ هون رئيس الهيئة إنهم سيعملون على توسيع قيم الثقة والأمل التي تحملها العملة لتصل إلى الحياة اليومية، ونشر ثقافة المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يشارك فيها المواطنون، والتي تهدف إلى نشر الحظ والقلوب الدافئة".