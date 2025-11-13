افتتاح المؤتمر العام العالمي لمكافحة المنشطات في بوسان

ⓒ YONHAP News





من المتوقع أن يعقد المؤتمر العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الذي يقام كل ستة أعوام، في مدينة بوسان الكورية في الأول من شهر ديسمبر القادم.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر، الذي يدعى أولمبياد مكافحة المنشطات، حوالي ألفي شخص من مائة وإحدى وتسعين دولة، لمناقشة قواعد الرياضة النزيهة. يشار إلى أنه يقام لأول مرة في آسيا.

وقالت بلدية بوسان مؤخرا إنها ستستضيف المؤتمر الدولي من الأول إلى الخامس من الشهر القادم في مركز بيكسكو، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من وفود مختلف الدول وأعضاء الاتحاد الدولي للألعاب الأولمبية ومسؤولون من الاتحادات الرياضية الدولية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات، سيقومون بتحديد قانون مكافحة المنشطات والمعايير الدولية التي سيتم تطبيقها على جميع الألعاب الرياضية في الفترة من عام 2027 إلى عام 2032.

الجدير بالذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هي منظمة دولية تطبق المعايير نفسها على جميع الألعاب الرياضية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبية. ومنذ إطلاقها في مدينة لوزان السويسرية في عام 1999، تقوم بتعديل شامل لقانونها كل ست سنوات من خلال عقد مؤتمر عام.

ومن المتوقع أن تناقَش في مؤتمر بوسان قضايا رئيسية تشمل تعزيز شفافية إجراءات مكافحة المنشطات، وحماية اللاعبين القُصَّر، وتحسين نظام الإعفاء للاستخدام العلاجي، وضمان حقوق الإنسان للاعبين.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، سيُقام عشاء لكبار الشخصيات في لجنة الرياضيين التابعة للوكالة والحاضرين. وفي اليوم الثاني، ستُعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية، وحفل الافتتاح، وحفل استقبال مسبق.

كما ستتواصل الفعاليات في اليومين الثالث والرابع بالجلسات العامة وعشاء ترحيبي وبرامج ثقافية. أما اليوم الأخير، فمن المقرر أن يشهد حفل الاختتام واجتماع مجلس الإدارة وإصدار "إعلان بوسان".

وقامت بلدية بوسان واللجنة الكورية لمكافحة المنشطات بتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية لجعل مؤتمر بوسان يحظى بتفاعل المواطنين. فمثلا، في فعالية "تحدي تمرين ليالي القمر في بوسان" الذي أقيم الشهر الماضي في حديقة مواطني بوسان، أقامت اللجنة الكورية جناحا ترويجيا لـ"المؤتمر العام للوكالة العالمية 2025" لتوعية المواطنين بمعنى مكافحة المنشطات.