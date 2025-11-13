ارتفاع شعبية الكتب الإلكترونية في كوريا

ⓒ YONHAP News





اشترت الطابة الجامعة "كيم اون مي" المقيمة في منطقة سونغ بوك في سيول، كتابا إلكترونيا فور صدور الرواية "هون مو نو" للكاتبة صونغ هيه نا.

وقالت إنها تستخدم الكتب الإلكترونية غالبا عندما تقرأ مجموعات قصص قصيرة لكتابها المفضلين، موضحة أن الكتب الإلكترونية سهلة الحمل وليس هناك حاجة إلى انتظار صدورها لأن الكتب الورقية والإلكترونية تصدر في آن واحد هذه الأيام.

أما السيد او الموظف المقيم في منطقة كوان آك في سيول فيقرأ الكتب باستخدام "خدمة الاشتراك "ريدي سيليكت ". وأوضح السيد او أنه يقرأ الكتب الإلكترونية بهاتفه الذكي لمدة ثلث ساعة في أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة، وهو يفضل الروايات التي تجعله ينغمس فيها مباشرة.

ومع تزايد عدد القراء الشباب الذين يستمتعون بالأدب عبر الكتب الإلكترونية مثل هؤلاء، أصبحت ظاهرة "إصدار الكتاب المطبوع والإلكتروني معا" راسخة في قطاع النشر في كوريا.

وحتى قبل بضع سنوات، كانت الكتب الإلكترونية تُنشر غالبا بفارق زمني يمتد لعدة أشهر عن الكتب المطبوعة، وذلك بسبب المخاوف من انخفاض مبيعات الكتب المطبوعة، إلا أن هذا الفارق الزمني ضاق بشكل كبير أو اختفى مؤخرا.

وبالنسبة لكتاب هون مو نو الذي سجل مبيعات بلغت 250 ألف نسخة حتى الشهر الماضي، بدأ بيع نسخته الإلكترونية بعد ثلاثة أيام من إصداره، وبعد ذلك تصدرت كل من النسخة المطبوعة والإلكترونية قوائم الكتب الأكثر مبيعا جنبا إلى جنب.

هكذا صدرت معظم الكتب الأدبية الكورية الأكثر مبيعا لهذا العام في نسختيها المطبوعة والإلكترونية بشكل متزامن. وقال لي صوك يونغ رئيس فريق الكتب الإلكترونية في منصة "يس 24" إن بعض القصص القصيرة أو الروايات النوعية تُنشر إلكترونيا أولا.

وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى توسع قاعدة مستخدمي الكتب الإلكترونية والتغيرات في بيئة التسويق الرقمي، حيث يتم التعرف على الإصدارات الجديدة بشكل أساسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات الإلكترونية.

وتتجه قاعدة قراء الكتب الإلكترونية نحو النمو بشكل مضطرد. فوفقا للمسح الإحصائي للثقافة القرائية لعام 2024 الذي أجراه اتحاد ثقافة النشر الكوري مؤخرا، بلغت نسبة المستطلعين الذين قرؤوا كتابا إلكترونيا من بين البالغين الذين لديهم خبرة في القراءة 38%.

وهذا يمثل فرقا كبيرا مقارنة بـ19% فقط لنسبة قراءة الكتب الإلكترونية للبالغين، والتي تم الإعلان عنها في "مسح حالة القراءة الوطنية لعام 2021" الذي أجرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة عام 2022.

ووفقا لإحصائيات اتحاد ثقافة النشر، كانت الفئة العمرية التي سجلت أعلى نسبة قراءة للكتب الإلكترونية هي العشرينيات بنسبة 47% وكانت الأنواع الأكثر قراءة الروايات بـ34%، ثم المقالات بـ8%، ثم التمويل وإدارة الأصول بـ7%.