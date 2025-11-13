اتجاهات الاستهلاك الجديدة في كوريا الشمالية

ⓒ KBS News

شهدت كوريا الشمالية عدة تحولات مهمة منذ تولي "كيم جونغ أون" السلطة. ومن أبرز هذه التغييرات: ظهور المباني الشاهقة متعددة الاستخدامات السكنية والتجارية. فبعد بناء مبنى "أون ها" السكني التجاري المكون من 53 طابقا في وسط بيونغ يانغ بتوجيه مباشر من كيم، تم إنشاء مبنى سكني شاهق يبلغ ارتفاعه 80 طابقا في شارع "سونغ هوا" في العاصمة في عام 2022. وفي الآونة الأخيرة، بدأت هذه المجمعات السكنية في تقديم خدمات على النمط الغربي، مما جذب اهتماما خاصا.





في أبريل الماضي، أوردت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية خبر الانتهاء من بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان في منطقة "هوا سونغ" في بيونغ يانغ. فقد أعلنت كوريا الشمالية في عام 2021 عن خطة ضخمة لبناء 50 ألف منزل في منطقة العاصمة.





داخل هذه المباني الشاهقة، التي تذكرنا بالمجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في كوريا الجنوبية، توجد مجموعة متنوعة من المرافق، تشمل مرافق ترفيهية حاسوبية تشبه مقاهي الإنترنت في كوريا الجنوبية، والتي تركز بشكل أساسي على الألعاب، وصالات بولينغ، وحتى محلات لبيع الزهور. وفي قلب منطقة "هوا سونغ"، يوجد أيضا مطعم فاخر يقدم طبق كبد الإوز على الطريقة الفرنسية المسمى "فوا غرا"، والذي يعتبر أحد أشهر الأطباق في المطبخ الغربي. اليوم، سنلقي نظرة على التغييرات التي تجتاح ثقافة الاستهلاك في كوريا الشمالية مع الأستاذة "بارك مين جو" الباحثة في المعهد الوطني لتعليم التوحيد التابع لوزارة التوحيد.





"بارك مين جو" الباحثة في المعهد الوطني لتعليم التوحيد التابع لوزارة التوحيد:

نشهد ظهور ما يمكن وصفه بأنه النسخة الكورية الشمالية من "ستاربكس" و"آيكيا". على سبيل المثال، في مركز تجاري جديد يسمى "راك رانغ كوم كانغ باتريوتيك مول"، يوجد متجر للتصميم الداخلي يشبه إلى حد كبير متجر الأثاث السويدي العملاق "آيكيا". علاوة على ذلك، هناك مقهى يسمى "مي ريه" يمكن اعتباره النسخة الكورية الشمالية من "ستاربكس"، ويحمل شعارا مشابها بشكل لافت للنظر لشعار متاجر "ريزيرف" الفاخرة التابعة لـ"ستاربكس". في الماضي، كانت المقاهي الكورية الشمالية لديها جماليات محلية مميزة، لكن التغيير الأخير أظهر أنها تتبنى شكل ومظهر العلامات التجارية للمقاهي الغربية. يشير هذا المشهد الاستهلاكي المتغير إلى تطور المجمعات السكنية على الطراز الغربي، مع ظهور مجموعة متنوعة من الخدمات التجارية داخلها. هذا يعني ظهور ثقافة جديدة تمكّن للأثرياء من الوصول بسهولة إلى القهوة أو التسوق مباشرة من منازلهم.





يُعد مركز "راك رانغ كوم كانغ" أحد أفخم وجهات التسوق في بيونغ يانغ. وداخل هذا المركز، يمكن للزوار العثور على ألعاب "ليغو" من الشركة الدنماركية الشهيرة، وكذلك سيارات صغيرة تبيعها شركة "تاكارا تومي" اليابانية المتخصصة في الألعاب. وقد كان من المعتاد أن تحكم السلطات الكورية الشمالية بأسلوب يهدف إلى تعزيز تماسك النظام من خلال منع الثقافة الخارجية. فلماذا لا تسيطر على هذه الاتجاهات الاستهلاكية الغربية؟





"بارك مين جو":

يبدو أن السلطات تعمل بنشاط على تعزيز تحسين ثقافة الاستهلاك وتحديثها. فبعد انهيار نظام التموين الحكومي، كان الاستهلاك يحدث بشكل أساسي في الأسواق غير الرسمية، المعروفة باسم "جانغ ما دانغ". ومع ذلك، هناك حاليا اتجاه واضح لتحويل هذا الاستهلاك نحو المتاجر الفاخرة والمتاجر الكبرى في بيونغ يانغ والمدن الكبرى الأخرى. خاصة منذ جائحة كورونا، كان هناك دفع ملحوظ للمزيد من التحول في ثقافة الاستهلاك نحو المرافق التجارية الحضرية ذات الطابع الغربي. وقد تنوعت المنتجات الاستهلاكية بدرجة كبيرة، وكان هناك تحسن كبير في جودة طرق العرض والعلامات التجارية والخدمات. من الواضح أن الأجواء التي تقدّر القيمة المضافة صارت تتشكل هناك.





تقود السلطات الكورية الشمالية اتجاهات الاستهلاك الجديدة، فبعد زيارة سوبرماركت كبير في الصين، أمر الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" بإنشاء متاجر متعددة الأقسام في بلاده. ونتيجة لذلك، تأسس متجر "كوانغ بوك" متعدد الأقسام في عام 1991. وتم لاحقا إعادة تصميم هذا المتجر ليصبح مركزا للتسوق وأعيد افتتاحه في عام 2012، وهو العام الذي تولى فيه "كيم جونغ أون" منصبه رسميا. وهناك أيضا متجر "تشانغ كوانغ" متعدد الأقسام الذي تديره الدولة، وقد افتتح في عام 2015 في بيونغ يانغ.





يتكون متجر "تشانغ كوانغ" من طابق تحت الأرض و5 طوابق فوق الأرض، ويقدم مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك منتجات الأطفال والأجهزة المنزلية والملابس. ويحتوي على خزائن لحفظ المتعلقات الشخصية وعربات للتسوق. كما يضم ملعبا ومقهى، مما أدى إلى ارتفاع مستوى رضاء السكان. ويجري حاليا إنشاء هذه المساحات التجارية المجهزة بمختلف المرافق الخدمية، ليس فقط في بيونغ يانغ، بل وأيضا في المناطق الإقليمية.





حددت كوريا الشمالية في العام الماضي خطة "التنمية الإقليمية 20×10" كمشروع ذي أولوية قصوى، وظلت تبذل جهودا حثيثة لتقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.





تهدف سياسة "التنمية الإقليمية 20×10" إلى بناء مصانع في 20 مدينة ومقاطعة كل عام، بهدف رفع مستويات المعيشة في المناطق الإقليمية إلى مستوى بيونغ يانغ في غضون عشرة أعوام. وتشمل هذه السياسة إنشاء "مجمعات خدمات عامة" مصممة للاستمتاع بمشاهدة الأفلام والتسوق. وتقوم كوريا الشمالية ببناء مراكز تسوق متعددة الأغراض في جميع أنحائها. فما هو الهدف وراء ذلك؟





"بارك مين جو":

غالبا ما يستخدم مواطنو كوريا الشمالية عبارة قصيرة لوصف كيفية عمل مجتمعهم: "الحفاظ على الاشتراكية بوسائل غير اشتراكية". وهذا يصف بدقة استراتيجية السلطات الكورية الشمالية. فبينما يؤكد النظام الشيوعي هويته الاشتراكية، فإنه لا يغلق الأسواق تماما. في الماضي، كانت الحكومة المركزية هي المسؤولة الوحيدة عن التوزيع والتموين. وفي تحول كبير الآن، تدير الحكومة الأسواق بشكل استراتيجي وتستوعب جزءا من الأموال التي تولدها في النظام المركزي. من وجهة نظر السلطات، يزيل هذا العبء المعقد المتمثل في التوزيع الكامل والمسؤولية التامة، حيث يمكنهم ببساطة الإشراف على الأسواق، وسحب الأموال، وممارسة السيطرة عند الضرورة. ومن خلال الحفاظ على نظام اشتراكي استبدادي، يقوم على هيكل الحكم الحالي، مع دمج آليات سوقية معينة انتقائيا، يمكن لكوريا الشمالية تحقيق أهداف متعددة في آن واحد. وتشمل هذه الأهداف الاستقرار الداخلي، والحصول على الأموال، وتعزيز صورتها المحلية والدولية.





تتضمن استراتيجية السلطات تحويل أنشطة الاستهلاك التي كانت تدور حول أسواق "جانغ ما دانغ"، إلى متاجر حديثة تخضع للرقابة والإدارة الاشتراكية. وتسمح هذه الخطوة للسلطات بامتصاص رأس المال المتداول في الأسواق.





كانت المتاجر الكبرى في الماضي من المعالم السياحية التي تجذب الأجانب. لكنها تحولت إلى أماكن تسوق للسكان المحليين، لتلبية التوقعات المتزايدة للأشخاص الذين اعتادوا على أنشطة السوق والثقافة الخارجية. وهذا يسمح لكوريا الشمالية أيضا بإبراز المرونة أمام العالم الخارجي، وإظهار استمرار ازدهارها على الرغم من العقوبات. ولكن هل سكان كوريا الشمالية حقا أثرياء بما يكفي لشراء مثل تلك السلع والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في هذه الأماكن؟





"بارك مين جو":

شهدت الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الكوريين الشماليين بعض التحسن في عامي 2014 و2015. وكانت الأوضاع مستقرة نسبيا حتى ما قبل جائحة كورونا، ثم ساءت الأوضاع كثيرا خلال تلك الفترة. ومع بدء إجراءات الإغلاق بسبب الجائحة في عام 2020، توقفت التجارة تقريبا، مما أدى إلى قطع سبل عيش العديد من المواطنين. وسيطرت السلطات على أسواق الأرز، مما تسبب في فقدان العديد من بائعي الأرز لمصدر دخلهم بالكامل. خلال هذه الفترة، أصبحت الحياة صعبة للغاية، مع ارتفاع أسعار السلع اليومية بقوة. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الملفوف بما يصل إلى 6 أضعاف، وزادت أسعار البيض بأكثر من الضعف. وبالتالي، من الصعب جدا استعادة مستويات الدخل المتوسط التي كانت سائدة قبل الجائحة.





وفقا للبنك المركزي الكوري الجنوبي، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في كوريا الشمالية في العام الماضي حوالي 1,061 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل حوالي 1/29 من الدخل في كوريا الجنوبية. وبسبب العقوبات الدولية المطولة ضد كوريا الشمالية وتسارع النمو الاقتصادي السلبي والانكماش في أعقاب جائحة كورونا، يواجه غالبية سكان كوريا الشمالية صعوبات اقتصادية شديدة. ومع ذلك، فإن طبقة "دون جو" الرأسمالية الناشئة حديثا في كوريا الشمالية، لديها وضع مختلف.





جمعت طبقة "دون جو" ثروتها بشكل أساسي من خلال أسواق "جانغ ما دانغ"، ووصلت إلى درجة أن رأس مالها الهائل يؤثر الآن على اقتصاد كوريا الشمالية. ويقيم هؤلاء الأفراد في شقق فخمة كبيرة ويستمتعون برياضات راقية مثل ركوب الخيل والغولف.





كما يحجز هؤلاء القوارب عبر الهاتف المحمول للقيام برحلة نهرية في نهر "تيه دونغ"، ويشوون اللحوم على طاولات صغيرة على متن القوارب، ويستخدمون سلعا فاخرة مستوردة عبر القنوات الدبلوماسية. ولذلك لا تستهدف هذه المساحات الاستهلاكية ذات الطراز الغربي جميع السكان، بل الطبقات العليا وذوي الدخل المرتفع. ويبدو أن السلطات تعتزم تنشيط السوق المحلية من خلال إنشاء مرافق يمكن للأثرياء الاستهلاك فيها.





"بارك مين جو":

في الواقع، ليس التغيير في ثقافة الاستهلاك مجرد تغيير مؤسسي بل له علاقة كبيرة بتطور الهيكل الطبقي، حيث تم تصميم المرافق الجديدة خصيصا لطبقة "دون جو". وفي حين أن الاتجاه الحالي للرفاهية يقتصر على بيونغ يانغ والمدن الكبرى الأخرى، إلا أنه من المحتمل أن تتغير أنماط الاستهلاك بوجه عام. ومن الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار هو أن هذه التغييرات في ثقافة الاستهلاك قد تؤدي إلى المزيد من الانقسام بين طبقات المستهلكين. وفي حين اشتد الاستقطاب بقوة خلال جائحة كورونا، فإن انتشار ثقافة الاستهلاك الغربية والمتطورة بعد ذلك قد يؤدي إلى المزيد من الطبقية بين مجموعات المستهلكين. وسوف يجد أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو الذين ليسوا في أوضاع مالية جيدة، صعوبة بالغة في تجربة مثل هذه التطورات طوال حياتهم.





يمكن النظر إلى المساحات الاستهلاكية الحديثة التي تظهر في كوريا الشمالية على أنها تطورات ناشئة عن مبادرات سياسية للنظام الحاكم، مثل "تحسين مستويات معيشة الشعب" و"بناء دولة متحضرة". ومع ذلك، يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تتغلغل هذه الثقافة الاستهلاكية الجديدة حقا في حياة جميع سكان كوريا الشمالية. ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيكون مجرد تغيير شكلي، أم أنه تغيير جذري يعيد تشكيل المشهد الاستهلاكي في الدولة الشيوعية.