هوشي من سفنتين يفاجئ الجمهور بأول أغنية منفردة بالإنغليزية

فاجأ هوشي، عضو فرقة سفنتين، جمهوره بإصدار أغنيته المنفردة الجديدة بشكل مفاجئ.

ووفقا لـبليـديس إنترتينمنت التابعة لمجموعة هايب ميوزيك، فقد تم الكشف عن الأغنية الجديدة "Fallen Superstar" والفيديو الموسيقي المصاحب لها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا يوم 11 نوفمبر. يُذكر أن هذه الأغنية المنفردة تأتي بعد شهرين تقريبا من إصداره السابق "TAKE A SHOT" في سبتمبر، وتُمثل تحدي هوشي الأول لتقديم أغنية منفردة باللغة الإنغليزية منذ ترسيمه.

أما عن مضمون الأغنية، فهي تحكي قصة شخصين مجروحين يجدان الدفء ويحتضنان نقصهما من خلال الوجود معا. وتتميز الأغنية بتناقض جميل بين إيقاعات الطبول السريعة وأنغام الغيتار الشاعرية.

وقد شارك في كتابة وتلحين هذه الأغنية نخبة من الأسماء العالمية، منهم الملحن أندرو غولدشتاين، الذي عمل مع فنانين بحجم مارون 5، وكاتي بيري، وكذلك المغني وكاتب الأغاني جايدن، الذي سبق وأن تم ترشيحه لجائزة في حفل "إم تي في للأغاني المصورة"، وهي من أبرز الجوائز الموسيقية في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هوشي يواصل توسيع مسيرته الموسيقية، ليس فقط من خلال ألبومات الفرقة والوحدات، بل أيضا عبر مجموعة متنوعة من الأغاني المنفردة مثل 'Damage (HOSHI Solo) (feat. Timbaland)' و 'I Want You Back'و .'STAY' وقد حققت أغنيته المنفردة السابقة "TAKE A SHOT" نجاحا ملحوظا حيث دخلت ضمن المراكز العليا في مخطط "آيتيونز ورلد وايد سونغ".