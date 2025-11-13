الثلاثي الذهبي يتصدر واجهة ممثلي الكيبوب

ⓒ Big Hit Music, Fantagio, INB100

تصدر نجوم الكيبوب العالميون، جونغكوك من فرقة بي تي إس، وتشا أون او من فرقة آسترو، وبيكهيون من فرقة إكسو، المراكز الثلاثة الأولى ضمن الفئة الفردية لفرق الفتيان في "مؤشر العلامة التجارية الكورية، مؤكدين بذلك هيمنتهم على "تركيبة القوى الثلاث".

وأعلن معهد آسيا للعلامات التجارية، وهو مؤسسة متخصصة في تقييم البيانات الضخمة، عن نتائج المؤشر للفئة الفردية لفرق الفتيان في 11 نوفمبر، حيث أظهرت النتائج أن جونغكوك احتل المركز الأول بلا منازع، بينما جاء بعده تشا أون او وبيكهيون مباشرة، ليُرسخوا مكانتهم كقادة للموجة الكورية.

وفي الترتيب الذي تلاه، احتل كل من جي دراغون من بيغ بانغ، وڤي، وآر إم، وجايهوب من بي تي إس، المراكز من الرابع إلى السابع على التوالي، مظهرين تأثيرهم القوي، وتبعهم مينغيو من سفنتين، ودو يونغ من إن سي تي، وأخيرا جيمين من بي تي إس.

وقد اعتمد المؤشر على تحليل 372,661,121 وحدة من البيانات الضخمة التي جُمعت خلال شهر أكتوبر، من 1 إلى 31، وذلك عبر استهداف الأفراد البارزين من فرق الفتيان الرئيسية بناء على حجم البحث في بوابات الإنترنت.

والأهم من ذلك، أن هذا الإعلان يمثل أول نتيجة رسمية لـ"مؤشر العلامة التجارية الكورية" يتم فيها إدراج "مؤشر ستاردُم( الجديد، القائم على تصويت قواعد المعجبين، فاندوم، والذي بدأ العمل به في أكتوبر الماضي. ويعزز هذا التضمين الموثوقية من خلال تطبيق بيانات مشاركة الفاندوم بشكل جدي في تقييم تأثير العلامات التجارية في صناعة الثقافة الشعبية.

من جانبه، علق ريو وان سون، رئيس مركز الأبحاث في معهد آسيا للعلامات التجارية، بالقول: "أثبت فنانو الكيبوب حضورهم العالمي القوي في حفل جوائز غرامي الثامن والستين، كأعلى سلطة موسيقية أمريكية، بترشحهم بكثافة في الفئات الرئيسية"، مشيرا إلى أن "محتوى الموجة الكورية، هالليو، أصبح الآن المحور الأساسي الذي يقود سوق الترفيه العالمية بأكمله".

وختاما، أكد ريو: "في هذا المؤشر، شكّل جونغكوك من بي تي إس، وتشا أون او من آسترو، وبيكهيون من إكسو 'تركيبة القوى الثلاث'، ليُثبتوا أنفسهم كقادة لمحتوى هالليو". كما سلط الضوء على بيكهيون تحديدا، قائلا: "يُعد بيكهيون بمثابة الورقة الرابحة في السوق الصينية، كونه أول فنان كوري يحقق المستوى الماسي الأول في خاصية 'سوبر توبيك' الشخصية على منصة ويبو الصينية".