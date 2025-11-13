ⓒ JYP Entertainment

تستعد فرقة ستراي كيدز لإصدار ألبومها الجديد "SKZ IT TAPE 'DO IT'" في 21 نوفمبر. ورفعا لمستوى الترقب، كشفت الفرقة يوم 11 نوفمبر عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن محتوى تشويقي يتضمن مقتطفات من المقطوعات الموسيقية، مما أتاح للمعجبين فرصة لإلقاء نظرة على الأجواء الموسيقية للأغاني الجديدة.

وتضمن المحتوى مقاطع من أربع أغنيات، وهي: الأغنيتان الرئيسيتان المزدوجتان "Do It" و "신선놀음" (Shinsun Nori/Tao)، إلى جانب "Holiday" و "Photobook". وتثير هذه المقاطع الفضول حول التآزر المتوقع بين هذه الألحان المفعمة بالطاقة والكلمات التي شارك في كتابتها مباشرة فريق الإنتاج الخاص بالفرقة، ثري راتشا.

ولإضفاء المزيد من البهجة على المعجبين، تم الكشف أيضا عن صور مفهوم جديدة لم يتم نشرها من قبل، حيث ظهر الأعضاء الثمانية بهيئة "الخالدين العصريين" المليئة بالهيبة، وقد تضمنت الصور حركات إضافية مثل اهتزاز أوراق الشجر وحركة الشعر بفعل الرياح، والطيور المحلقة، والأمواج، مما خلق تأثيرا قويا.

ويُمثل "SKZ IT TAPE" سلسلة موسيقية جديدة تقدمها ستراي كيدز، حيث يأتي استمرارا لـ "Mixtape Project"الذي بدأ في عام 2019، و"SKZHOP HIPTAPE" الذي طُرِحَ لأول مرة في ديسمبر الماضي. وتستعرض السلسلة أشد وأوضح الأجواء الموسيقية التي تريد الفرقة إظهارها في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، يحظى العمل الأول من هذه السلسلة، "DO IT"، بضجة كبيرة قبل إصداره الرسمي. فقد تصدر الألبوم "Countdown Chart Global Top 10" لمنصة سبوتيفاي العالمية الذي أُعلِنَ عنه في 5 نوفمبر. وبوصوله إلى المركز الأول في هذا المخطط، الذي يعتمد على عدد مرات الحفظ المسبق للألبوم حول العالم خلال أسبوع واحد، أصبح الألبوم أول عمل كيبوب يحقق هذا الإنجاز، وهو ما يؤكد شعبيته الهائلة واهتمام الجمهور به.

يُذكر أن ألبوم "SKZ IT TAPE 'DO IT'"، الذي يلتقط لحظة التأكد من الجملة "This is it!"، سيصدر في 21 نوفمبر في الساعة 2 ظهرا بتوقيت كوريا.