إقامة مهرجان الإكسبو الكوري في الإمارات لعام 2025

من المتوقع أن يُقام مهرجان ضخم يمزج بين الثقافة والصناعة الكورية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويُعد "مهرجان الإكسبو الكوري في الإمارات لعام 2025: الكل حول النمط الكوري" الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ووكالة المحتوى الإبداعي الكوري، أكبر معرض للموجة الكورية، هالليو، في الشرق الأوسط، ويقدم نموذجا عالميا للأعمال قائما على التعايش، من خلال دمج المحتوى والصناعة.

وسوف يُقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي والقرية العالمية، حيث يركز على التعاون بين الصناعات، مثل الذكاء الاصطناعي، والجمال، والطعام، والتصميم، وبناء نظام بيئي مستدام للأعمال.

وسوف يشمل الحدث في الموقع محتويات تكنولوجية كورية متنوعة، مثل رقص عشوائي باستخدام "ستيب إن" الذي يستغل التتبع الحركي في الوقت الفعلي، وتجربة تطبيق "وون مينيت غو" لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة بالذكاء الاصطناعي قائمة على القصص، ومنصة "إيموشون ويف" لإنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي.

وتخطط شركة إل جي للالكترونيات لافتتاح أول معارضها للمستهلكين في الشرق الأوسط، مع التركيز على خدمة البث المجاني المدعوم بالإعلانات، "قناة إل جي"، لتشارك تجارب محتوى تعاوني مع الزوار المحليين.

وقال "كيم راك كيون" رئيس قسم الابتكار العالمي في وكالة المحتوى الإبداعي الكوري، إن معرض الإكسبو الكوري سيكون بمثابة ملتقى لإبداع شركات المحتوى والتكنولوجيا الصناعية.

وأوضح أن المعرض سيكون أيضا بمثابة فرصة لنشر نموذج الأعمال التعاوني الكوري في السوق العالمية، وأن التعاون الصناعي والثقافي الكوري سيقدم محور نمو جديدا في الإمارات.

وعلى وجه الخصوص، تعاونت الوزارة والوكالة الكوريتان مع شركة دبي القابضة التابعة لحكومة دبي من أجل تحويل القرية العالمية في دبي إلى مسرح عرض، مما يمثل الخطوة الأولى في التبادل الثقافي والصناعي بين البلدين.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة كجسر للتعاون الاقتصادي القائم على المحتوى بين كوريا والإمارات العربية المتحدة في المستقبل، وأن تتوسع لتصبح منصة تمثيلية للدبلوماسية الثقافية.