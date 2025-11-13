إبرام مذكرة تفاهم بين هيئتي المعاشات الكورية والمصرية

ⓒ National Pension Service

قالت الهيئة الوطنية الكورية للمعاشات مؤخرا إنها وقعت مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجاليْ نظام المعاشات والضمان الاجتماعي مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر يوم الرابع من نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن الهيئة القومية المصرية للتأمين الاجتماعي هي الجهة المسؤولة عن الإدارة المتكاملة للتأمين الاجتماعي بأكمله في مصر، بما في ذلك نظام المعاشات. وأوضحت الهيئة الكورية أن هذا التعاون سيكون أساسا مهما لتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز القدرات الإدارية في كلا البلدين.

وقد جاء توقيع مذكرة التفاهم هذه بعد أن نشأت علاقة بين الهيئتين في عام 2015 من خلال برنامج تدريب متعلق بنظام المعاشات ضمن "برنامج تبادل الخبرات في التنمية الاقتصادية" لذي أشرفت عليه وزارة الاقتصاد والمالية الكورية.

وبموجب هذا الاتفاق، اتفقت الهيئتان على مواصلة توسيع نظام التعاون العملي، بما في ذلك تبادل الخبرات في إدارة نظام المعاشات وتبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات، وتبادل الموظفين، والتعليم، والتدريب، والبحوث المشتركة ذات الصلة.

وتخطط الهيئة الكورية أيضا لتقديم برنامج تدريبي لموظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية يتناول موضوعات مثل التسجيل والمنافع في نظام المعاشات الوطني، وأمثلة على إدارة النظام وإصلاحه، واتفاقيات الضمان الاجتماعي.

وقال "كيم تيه هيون" رئيس الهيئة الكورية إن توقيع مذكرة التفاهم هذا العام الذي يصادف الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يكتسب معنى خاصا.

كما أعرب عن أمله أن تكون هذه المناسبة بمثابة فرصة لترسيخ علاقات التعاون الودية بين مصر وكوريا بدرجة أكبر.