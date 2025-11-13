قالت شركة هيون ديه روتيم مؤخرا إنها شاركت في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025" في القاهرة.

وقد أقيم هذا المعرض في مركز المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة من 9 إلى 11 من هذا الشهر.

وفي هذا المعرض ركزت هيون ديه روتيم على الترويج لقدراتها ورؤيتها في بناء حلول الهيدروجين المتكاملة التي تمتد من الإنتاج إلى الاستخدام تحت شعار "سلسلة قيمة الهيدروجين".

واستهدفت الشركة الكورية تلبية الطلب على إدخال الترام الكهربائي الهيدروجيني في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر وتعزيز ريادتها التكنولوجية في مجال مركبات السكك الحديدية التي تعمل بالهيدروجين.

الجدير بالذكر أن مصر تقوم حاليا ببناء عاصمة إدارية جديدة تقع شرق القاهرة على مساحة تبلغ حوالي 700 كيلومتر مربع، وهي أكبر بحوالي 100 كيلومتر مربع من مساحة العاصمة سيول.

ومن المتوقع أن تستوعب هذه المدينة المصرية الضخمة عند اكتمالها أكثر من 6 ملايين شخص، وسوف يتم الترويج لإدخال الترام الكهربائي الهيدروجيني كوسيلة للنقل العام فيها.

واستجابة لذلك، تروج هيون ديه روتيم لقدراتها في أعمال البنية التحتية للهيدروجين، بما في ذلك الترام الكهربائي الهيدروجيني الذي تم تأكيد تسويقه تجاريا في كوريا، وتبدأ أنشطتها التسويقية المسبقة من خلال هذا المعرض.

ومن أجل زيادة فهم الزوار للترام الكهربائي الهيدروجيني، أعدت الشركة عرضا مصمما خصيصا للسوق المصرية، بما في ذلك جهاز تجربة الواقع الافتراضي الذي يتيح للزوار قيادة الترام الكهربائي الهيدروجيني على خلفية معالم مصرية، مثل الأهرام وأبو الهول.

علاوة على ذلك، قامت هيون ديه روتيم بالترويج للثقة والصداقة التي بنتها مع السوق المصرية من خلال توريد مركبات السكك الحديدية عالية الجودة، حيث قدمت تاريخ دخولها للسوق المصرية وجهودها في التوطين، والثناء الذي حصلت عليه بسبب جودة مركباتها من قبل العملاء والركاب المصريين.