كي جي موبيليتي تنشئ مصنعا في الجزائر

من المتوقع أن تقوم شركة "كيه جي موبيليتي" ببناء مصنع لتجميع المنتجات نصف المفككة للسيارات في الجزائر.

وتعتزم الشركة توسيع نفوذها وزيادة صادراتها إلى أفريقيا، بعد أن فعلت ذلك في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وتخطط كيه جي لبناء المصنع في الجزائر، بحيث تقوم باستيراد قطع غيار السيارات وتجميعها هناك، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من العام القادم.

وقد قررت بناء المصنع بالتعاون مع شركة "إمين أوتو" الجزائرية، وتنوي إنتاج حوالي 10 آلاف سيارة سنويا في ذلك المصنع.

وتعتزم إنتاج الشاحنة البيك آب متوسطة الحجم "موسو"، والمركبة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم "توريس".

وأوضح مسؤول في الشركة أن عملية بناء المصنع قد اكتملت تقريبا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج فور الحصول على الموافقة النهائية من الحكومة الجزائرية.

ومن المتوقع أن يصبح مصنع الجزائر قاعدة إنتاجية لتصدير السيارات إلى الدول الأفريقية الأخرى.