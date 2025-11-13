جهود مكتب التربية والتعليم في يونغ إين لتعزيز التعاون مع تونس

التقى "جو يونغ مين" مدير مكتب التربية والتعليم في مدينة "يونغ إين" مؤخرا، بسفير تونس لدى كوريا "قيس درّاجي" حيث ناقش معه سبل بناء شبكة للتعاون التعليمي وتنشيط التبادل التعليمي الدولي بين مدينة يونغ إين وتونس.

وزار مسؤولون من مكتب يونغ إين للتربية والتعليم، بمن فيهم المدير جو والمشرفة العامة "تشيه اون هي"، مقر السفارة التونسية في كوريا يوم السادس من هذا الشهر حيث التقوا بالسفير "قيس دراجي" والقائم بالأعمال بالنيابة "مُعز اللوعاني" وغيرهما، وتبادلوا الحديث حول مجموعة واسعة من الاهتمامات المشتركة في المجال التعليمي.

كما ناقشوا إمكانيات متنوعة لبناء نظام تعاون مستدام بين الهيئتين، بما في ذلك توسيع التبادلات بين مكتب يونغ إين للتربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التونسية، وسبل تنشيط شبكة التعاون التعليمي.

وبهذه المناسبة قال المدير جو إن هذه الزيارة كانت الخطوة الأولى في ترجمة الرؤية الدولية للتعليم الخاصة بمقاطعة كيونغ كي، إلى واقع محلي، موضحا أن مكتب يونغ إين للتربية والتعليم سيقوم من خلال التعاون التعليمي مع تونس ومختلف الدول الأخرى، بتوسيع الأفق الدولي في البيئة المدرسية، وترسيخ الأساس التعليمي لتمكين الطلاب من النمو كمواطنين عالميين.

ومن جانبه أعرب السفير التونسي عن شكره للاهتمام والشغف من قبل المكتب الكوري. كما أعرب عن أمله في أن يتوسع التعاون التعليمي بين البلدين بشكل مستمر وعملي.