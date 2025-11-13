نوفمبر والشتاء

"نونغا وول ليونغا 농가월령가" هي قصيدة كتبها العالم التراثي "جونغ هاك-يُو 정학유" في أواخر عصر جوسون عن الأعمال اليومية التي يجب أن يؤديها المرء في القرى، وجاء في وصف شهر نوفمبر:

وشهر نوفمبر من شهور الشتاء

ولذا تهب فيه الرياح، ويحل الصقيع، ويتساقط الثلج، ويثلج البَرَد

نعد المحاصيل التي جنيناها في الخريف

ونسد ديوننا وندفع ضرائبنا

ونجمع منه الأرز الذي سنعده للمراسم الجنائزية

والذي سنتخذ منه بذورًا جديدة

وهكذا، تناقش هذه الأبيات حصاد العام الفائت، وكيف يُحسب ويُقسم على الأغراض المختلفة، ويبقى بعدها الناس يتمنون أن يمضي الشتاء بسلام.









فنان من التراث: "جين تشيه-صُن 진채선"،

قبل 150 عام تقريبًا، لم يكن هناك نساء تغنين البانسوري، فقد كان مجالًا ذكوريًّا في المقام الأول. وكان من كسر ذلك الإطار هما "دونغ ري شين جيه-هيو 동리 신재효" و""جين تشيه-صُن 진채선". وكان مسقط رأس "شين جيه-هيو" في "هيانغ ني" في مقاطعة شمال جولا، وكان فنانًا مميزًا، إذ كان شديد الولع والاهتمام بفن البانسوري، فكان ينظمها، ويبتكر الأغاني بنفسه، ويشجع المطربين ويدعمهم، ويعلمهم أيضًا، ولذلك كان من أكبر رموز عالم البانسوري. وكان من بين طلبته مطربات أيضًا، وهو ما كان يثير استغراب البعض، ولكن الشخص الذي أبرز للعالم صواب نظرته هي الفنانة التي لمع نجمها بعد ذلك، "جين تشيه-صُن 진채선"، ويقال إنها أقامت في قصر الأمير "هنغ صُن 흥선대원군" وكانت تغني هناك، وبينما كان معلمها "شين جيه-هيو" ينتظر عودتها، كتب أغنية "دوريهواغا 도리화가"، وكلمة "دوري هوا" تشير إلى زهور الخوخ، وحاليًا، ترمز براعم الكرز إلى الربيع في كوريا، ولكن في الماضي، كان الناس يعرفون مقدم الربيع بتفتح براعم الخوخ. وقد كانت الأغنية التي كتبها "شين جيه-صُن" وهو ينتظر عودة طالبته شديدة الرقة، تشبهها بأزهار الخوخ.





الجانغي والبادوك

من الألعاب التراثية الكورية، لعبة تسمى الجانغي. وعندما يلعب شخصٌ بارعٌ هذه اللعبة ويجد منافسه نفسه في مأزق لا يستطيع الفكاك منه، فكثيرًا ما يقول المنتصر: "والآن أين ذهب لاعب الجانغي؟"، ولا شك أن الكثيرين يلعبون هذه اللعبة انتظارًا فقط لقول هذه العبارة الحماسية. أما لعبة "بادُوك" فيعلب فيها المتنافسان بحجارة بيضاء وأخرى سوداء، والفائز هو من ينجح في تغطية مساحة أكبر من أرضية اللعبة. وتقوم لعبة جانغي على تخيل الفريقين: فريق مملكة "تشو" ومملكة "هان"، ولها حركات معينة يحاول من خلالها كل لاعب أن يقتل ملك الفريق الآخر. ومملكتا "تشو" و"هان" هما من الممالك الصينية القديمة، وقد تغيرت تفاصيل المملكتين في أغنية كيونغي جابغا المعروفة باسم "جانغي تاريونغ"، والمميز في هذه الأغنية أنها لا تذكر اللعبة والممالك والتاريخ فقط، بل تذكر مقاطع من أغاني أخرى.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "بولِّيم 불림" بصوت "كيم جُو-هو 김주호"

- مقطع من "تشون هيانغا" بصوت "تشوي سنغ-هي 최승희" وعزف "كيم ميونغ-هوان" على طبل البوك

- "تشوك وون 축원" بصوت وأداء "يوهيسكا 유희스카"

- "سو تشونهيانغا 소춘향가" بصوت "مُوك كييه-وول 묵계월"

- أغنية "تشانغ بو تاريونغ 창부타령" بصوت "مُوك كييه-وول 묵계월" و"لي أون-جو" و"أن بي-تشوي"

- أغنية "كويجينا تشينغ تشانغ نانيه 쾌지나 칭칭 나네" بصوت "تشيه سُو-هيون" و"كيم جُون-سُو" بمصاحبة فرقة "دو بون جيه دال 두번째달"

- الفصول الأربعة من مقطوعة "صوت الليل" للفنان "هوانغ بيونغ-غي".

- مقطوعة "بارامي تشوم" التي سنستمع إليها الآن بعزف "هان تشُونغ-أون 한충은" على الديغم، و"سام لي" على الغيتار