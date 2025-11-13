جيمين وجونغكوك على ديزني بلاس في الجزء 2 من رحلة الصداقة

ⓒ Disney plus

سيُطلق الموسم الثاني من برنامج 'هل هذا صحيح؟!'، الذي يوثق رحلة الصداقة بين عضوي فرقة BTS، جيمين وجونغكوك، على منصة ديزني+ بتاريخ 3 ديسمبر. وتأتي هذه الرحلة الحميمية بعد أسبوع واحد مباشرة من تسريح النجمين من الخدمة العسكرية.

فقد تم الإعلان عن موعد عرض الموسم الثاني ضمن فعالية العرض الأولي لأعمال ديزني+ الأصلية، التي عُقدت في مركز المؤتمرات بفندق هونغ كونغ ديزني لاند يوم 13 نوفمبر. وعلى الرغم من عدم تمكن جيمين وجونغكوك من الحضور شخصيا، فقد وجها تحية إلى المعجبين والمشاهدين عبر رسالة فيديو مسجلة.

وتُظهر اللقطات الثابتة والفيديو الذي تم نشره مجموعة متنوعة من الأنشطة كالمشي لمسافات طويلة، والتحليق بالمظلات، باراغلايدينغ، والتجديف وقوفا فوق سلسلة جبال سويسرا الجليدية الضخمة. كما تُبرز المشاهدُ الثنائيَ وهما يستمتعان بوقتهما في أحضان الطبيعة الساحرة، حيث تظهر السماء الزرقاء والبحيرات الشفافة، وهما جالسان باسترخاء على كرسي أحمر وسط المناظر الطبيعية.

وسوف تُعرض قصة الرحلة المليئة بالضحك والرومانسية، التي استغرقت 12 يوما بين سويسرا ودا نانغ في فيتنام، في 8 حلقات. وسوف يتمكن الجمهور من مشاهدة حلقتين جديدتين كل يوم أربعاء، بدءا من 3 ديسمبر.