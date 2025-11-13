فرقة GIRLSET تصدر أغنيتها الجديدة 'Little Miss'

ⓒ JYP Entertainment

أصدرت فرقة الفتيات العالميةGIRLSET، التابعة لشركة JYP للترفيه، في الرابع عشر من هذا الشهر أغنيتها الجديدة بعنوان "Little Miss".

فقد طرحت GIRLSET أغنيتها الرقمية المنفردة "Little Miss" والأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه في تمام الساعة 12:00 صباحا من يوم الرابع عشر. وتتميز الأغنية الجديدة بأنها مزيج من موسيقى البوب المستوحاة من حقبةY2K، مضاف إليها عناصر من الهيب هوب، حيث تضمنت كلماتها رسالة قوية مفادها: "أنا الرائعة والواثقة، أنا تحديدا "'Little Miss'.

وفي سياق العودة، كانت الفرقة قد كشفت عن طموحاتها في مقابلة مع مجلة بيلبورد الأمريكية في الحادي عشر من هذا الشهر. وقد استرجعت العضوات خلال المقابلة جهودهن المتواصلة منذ ما قبل الترسيم، عندما كن يعشقن الكيبوب ويحلمن بأن يصبحن فنانات، كما تحدثن عن الصداقة القوية والترابط بين عضوات الفرقة اللاتي يجمعهن هدف مشترك.

وأكدت العضوات، اللاتي يعتبرن وجود بعضهن البعض مصدر قوتهن ودافعا لهن، على ثقتهن بالقول: "عندما شعرنا بمدى نمونا وتطورنا خلال عملية التدريب، أدركنا أن هذا هو جوهرنا وكياننا". وتابعن قائلات: "لقد أصبحنا أقوى ونمونا بشكل كبير، سواء على المستوى الفردي أم الجماعي. إن تعدد مواهبنا يمثل قوة موحدة. كما نشعر بتغير كبير عندما نقوم بالتسجيل أو نصعد إلى المسرح، ونحس بأننا نتقدم لنصبح الفنانات اللاتي كنا نطمح إليهن".

وفيما يتعلق بالأغنية الجديدة "Little Miss"، فقدمنها بجرأة طموحة، قائلات: "إنها تجسيد لـGIRLSET نفسها؛ جريئة، مليئة بالثقة، وذات شخصية مميزة".