ⓒ SMArt

بدأ الممثل والمغني إيم شيوان مسيرته الفنية بشكل رسمي كأول فنان يتبع "SMArt"، سمارت، وهي علامة موسيقية فرعية تابعة لـSM للترفيه.

ويضم أول ألبوم مصغر لإيم شيوان، الذي يحمل عنوان "The Reason"، خمس أغنيات متنوعة الأجواء، من بينها الأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم ذاته. ومن المقرر أن تُتاح جميع الأغاني رقميا عبر مختلف المنصات الموسيقية في الخامس من ديسمبر، تحديدا في الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا.

وفي هذا الصدد، صرّحت شركة SM قائلة: "يُمثل هذا الألبوم أول إصدار منفرد لإيم شيوان بعد مسيرته التي أظهر فيها نجاحا واسع النطاق عبر أعماله المتنوعة كممثل، ولذلك، فمن المتوقع أن يكشف الألبوم عن جانب آخر له كـ'فنان منفرد'، حيث يضم ذوق إيم شيوان الموسيقي وحساسيته المرهفة التي لم تُكشف سابقا".

الجدير بالذكر أن المغني الشهير "كانغتا" قد شارك في هذا الألبوم كمنتج تنفيذي عام.

وسوف يتم إصدار ألبوم إيم شيوان المصغر الأول "The Reason" كنسخة مادية CD في الخامس من ديسمبر أيضا، وسيبدأ البيع المسبق له في جميع المتاجر الموسيقية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت ابتداء من السابع عشر من هذا الشهر.