عندما يفكر الكوريون الجنوبيون في الأعياد، فغالبا ما يتذكرون الاحتفالات التقليدية مثل عيد سول، أي رأس السنة القمرية، أو تشوسوك، أي عيد الحصاد. ومع ذلك، فإن الأعياد في كوريا الشمالية تصنف إلى" "أعياد وطنية"، مثل عيد ميلاد مؤسس النظام "كيم إيل سونغ"، و"أيام تذكارية" تحتفل بأحداث معينة في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، و"أيام تذكارية دولية"، و"أعياد شعبية" أو "تقليدية" مثل "تشوسوك". ومن بين هذه الأعياد، تشمل فئة "الأيام التذكارية" العديد من الاحتفالات الفريدة، مثل "يوم الصيادين" و"يوم الصناعة المحلية". ومن بينها، يصادف يوم 18 نوفمبر "يوم صناعة الصواريخ". فما هو هذا اليوم بالضبط وما هي الصواريخ التي يتم الاحتفال بإنتاجها؟





في نوفمبر 2023، أنشأت الهيئة السيادية العليا الدائمة في كوريا الشمالية، وهي هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، "يوم صناعة الصواريخ".





ويصادف هذا اليوم 18 نوفمبر2022، وهو تاريخ الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوا صونغ 17"، الذي اعتبرته كوريا الشمالية ناجحا. واليوم، سنحلل "يوم صناعة الصواريخ" في كوريا الشمالية وتطور الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لديها مع "كوان يونغ سو" الأستاذ الفخري في جامعة الدفاع الوطني الكورية.

"كوان يونغ سو" الأستاذ الفخري في جامعة الدفاع الوطني الكورية:

الصاروخ الباليستي العابر للقارات هو صاروخ مصمم بطبيعته لحمل أسلحة نووية. وكما شهدنا مع القنبلتين الذريتين اللتيْن أُلقيتا على "هيروشيما" و"ناغازاكي"، فحتى الأسلحة النووية ذات القوة التدميرية الصغيرة نسبيا التي تقل عن 20 كيلو طن يمكنها تدمير مدينة بأكملها. هذه أسلحة دمار شامل قوية. وتولي كوريا الشمالية أهمية كبيرة لتجربة إطلاق الصاروخ "هوا صونغ 17". فهي تصف يوم 18 نوفمبر 2022 بأنه "اليوم الذي أظهرت فيه للعالم أجمع شجاعة الدولة ذات القوة النووية عالمية المستوى، والدولة صاحبة أقوى صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأنه حدث تاريخي تحقق في رحلة مقدسة لتطوير أسلوبها في الدفاع الوطني". ويحمل الصاروخ أهمية كبيرة لأنه، خلافا لسابقيْه "هوا صونغ 14" و"هوا صونغ 15"، يمكن تزويده بقدرات متعددة الرؤوس الحربية. وهذا من شأنه أن يسمح له باختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية المتطورة، والقيام بمناورات مراوغة نحو أهدافه.





يشير مصطلح "الصاروخ الباليستي" إلى الصاروخ الذي يتبع مسارا يشبه القطع المكافئ من نقطة الإطلاق إلى هدفه. وهذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مصممة للطيران عبر المحيطات، وهي قادرة على ضرب أهداف في قارات أخرى. وباعتبارها أحد أنظمة الأسلحة المهمة لدى كوريا الشمالية، تحظى هذه الصواريخ باهتمام كبير بسبب ارتباطها المباشر بالتطوير النووي. فإذا تم تركيب رأس نووي على صاروخ باليستي عابر للقارات سيمكنه نظريا استهداف الأراضي الأمريكية. وبالفعل، نجحت كوريا الشمالية في اختبار الصاروخ "هوا صونغ 14" في عام 2017، مما أظهر قدرته على الوصول إلى الأراضي الأمريكية. وبالتالي أصدرت كوريا الشمالية طوابع تذكارية احتفالا بذلك. إذن، ما الذي يجعل "هوا صونغ 17" مميزا لهذه الدرجة؟





"كوان يونغ سو":

تكمن الاختلافات الخارجية بين "هوا صونغ 15" و"هوا صونغ 17" في الحجم والقوة الدافعة، فقُطر "هوا صونغ 17" أكبر بكثير من "هوا صونغ 15". علاوة على ذلك، تبلغ القوة الدافعة للصاروخ "هوا صونغ 15" حوالي 80 طنا، بينما تبلغ للصاروخ "هوا صونغ 17" ضعف ذلك، وهذا يعني أنه يمكنها حمل رأس حربي أثقل لمسافة أكبر. ونقدر أن مدى "هوا صونغ 15" يبلغ 13 ألف كيلومتر، وهو قادر على استهداف جميع أراضي الولايات المتحدة. ومع ذلك، يعتبر "هوا صونغ 17" صاروخا باليستيا عابرا للقارات ذا مدى عالمي، فهو قادر على ضرب أهداف أبعد تصل إلى 15 ألف كيلومتر. والأهم من ذلك، في حين أن الصاروخ "هوا صونغ 15" لا يمكنه حمل سوى رأس حربي نووي واحد، فإن الصاروخ "هوا صونغ 17" يمتلك القدرة المحتملة على حمل عدة رؤوس حربية، تقدر بثلاث إلى خمس رؤوس، مما يجعله أكثر أهمية بكثير.





اكتسب "هوا صونغ 17" لقب "الصاروخ الباليستي الوحش العابر للقارات"، بطول يقدر بـ24 مترا وقطر 2.8 متر. وتم الاحتفاء به باعتباره أطول صاروخ باليستي عابر للقارات في العالم عندما تم الكشف عنه لأول مرة في عام 2020. أيضا فإن هذا الصاروخ إذا تم إطلاقه بزاوية عادية سيكون قادرا على الوصول ليس فقط إلى كل الأراضي الأمريكية، بل وأيضا إلى قارات رئيسية مثل أفريقيا.





مباشرة بعد الإطلاق، قال "كيم جونغ أون" إنه تأكد من تأمين أقوى القدرات. ومن هذا التصريح، يمكننا أن نقرأ نوايا كوريا الشمالية لتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.





يُنظر إلى تطوير كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات على أنه محاولة لاكتساب القدرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة وأوربا مباشرة. ويهدف ذلك إلى زيادة التهديد العملي الذي تشكله أسلحتها النووية وتعزيز قوتها التفاوضية على الساحة الدولية. أيضا فإن إنشاء مثل هذا النظام التسليحي الهائل يؤدي إلى تعزيز التضامن الداخلي وضمان استقرار النظام الحاكم. ويتطلب تطوير هذه الصواريخ تكاليف باهظة، ولكن على الرغم من العقوبات الدولية القاسية، تمكنت كوريا الشمالية من الحصول على أموال ضخمة للتطوير من خلال أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تزوير العملات، وشن هجمات قرصنة إلكترونية.





"كوان يونغ سو ":

يمكن أن تُعزى القدرة على تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حتى في ظل الظروف القاسية، إلى الإرادة القوية لكيم جونغ أون، وهي إرادة ربما لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل النظام الكوري الشمالي. وفي خطابه بمناسبة العام الجديد 2015، حدد "كيم جونغ أون" الخط الاستراتيجي المكون من 4 نقاط لزيادة القوة العسكرية. وبناء على ذلك، تعمل كوريا الشمالية على تطوير مجموعة واسعة من الصواريخ النووية، المصممة خصيصا لمهام وأهداف محددة. وبدأ تطوير كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات مع اختبارات إطلاق الصواريخ طويلة المدى من طراز "تيه بو دونغ" في عهد الزعيم السابق "كيم جونغ إيل"، والتي كانت كوريا الشمالية تقول إنها عمليات إطلاق أقمار اصطناعية. ومع ذلك، فإن التطور التكنولوجي الحقيقي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات حدث بشكل كبير في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بعد صعود "كيم جونغ أون" إلى السلطة.





يعود تطوير الصواريخ في كوريا الشمالية إلى سبعينيات القرن الماضي. فبعد حصولها على صواريخ "سكود" السوفيتية من مصر، بنت كوريا الشمالية خبراتها التكنولوجية من خلال الهندسة العكسية، وتفكيك الأسلحة الجاهزة. وبهذه الطريقة، فتح مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" فصلا جديدا في تطوير الصواريخ. وقام ابنه "كيم جونغ إيل" بتطوير تكنولوجيا الصواريخ إلى متوسطة وطويلة المدى. وقد واصل "كيم جونغ أون" ميراث جده ووالده، وكشف عن الصاروخ "هوا صونغ 13" الباليستي العابر للقارات والقابل للنقل برا، في عام 2012، وهو العام الأول له في السلطة.





وضع "كيم جونغ أون" بشكل منهجي الأساس لعقيدة نووية، وكرّس نفسه لتطوير قدرات الصواريخ النووية. ومنذ عام 2012، انغمس في تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وبعد نجاح أول اختبار لإطلاق الصاروخ "هوا صونغ 15" في نوفمبر 2017، أعلن عن اكتمال القوة النووية للدولة.





كان هذا الإعلان يعني أن طبيعة التهديد النووي لكوريا الشمالية، الذي بدأ مع أول تجربة نووية لها في عام 2006، سوف تتغير بوضوح. والآن، بعد مرور 8 سنوات على تجربة "هوا صونغ 15"، إلى أي مستوى تقني وصلت صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات؟





"كوان يونغ سو":

يُقدر أن تكنولوجيا صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات قد نضجت كثيرا باستثناء بعض التقنيات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمركبة العودة ذات الأهداف المتعددة المستقلة. وفيما يتعلق بتقنيات كوريا الشمالية لتصغير وتخفيف وزن الرؤوس النووية، لا تزال الموثوقية والتطور بحاجة إلى تحسين. ومع ذلك، يُعتقد عموما أنها وصلت إلى مستوى يمكّنها من تركيب رؤوس نووية على جميع صواريخها تقريبا، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كشفت في عام 2023 عن الرأس النووي التكتيكي "هوا سان 31". وأشارت التحليلات في ذلك الوقت إلى أن قطرها يبلغ حوالي 50 سنتيمترا، ووزنها حوالي 200 إلى 300 كيلوغرام. وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية لم تحصل بعد على تقنية مركبات إعادة الدخول بالكامل، إلا أنني أعتقد أنها أحرزت تقدما تقنيا كبيرا.





في عام 2023، زادت كوريا الشمالية قوة الدفع بأكثر من الضعف من خلال تجميع عدة محركات. وبعد ذلك في عام 2024، كشفت عن الصاروخ "هوا صونغ 19"، الذي أطلقت عليه اسم "النسخة النهائية" من سلسلة صواريخها طويلة المدى. هذا الصاروخ يستخدم الوقود الصلب، وهو ما يتيح إطلاقا أسرع بكثير مقارنة بالوقود السائل الذي يتسم بأنه مادة كيميائية يجب تحميلها قبل الإطلاق مباشرة. وإذا استغرق التزويد بالوقود وقتا طويلا، يمكن للعدو اكتشاف العملية وتحييدها، أي إمكانية شن ضربة استباقية. وبالتالي طورت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن نقلها وإطلاقها بسرعة وسرية أكبر، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت هذا العام عن نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.





كان ذلك هو الصاروخ "هوا صونغ 20"، الذي ظهر في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم يوم 10 أكتوبر الماضي. ويُفترض أن الجزء الأمامي من ذلك الصاروخ، وهو الجزء الذي كُشف عنه في ذلك اليوم، قادر على حمل رؤوس حربية متعددة. ولكن يبدو أن تطوير الصاروخ "هوا صونغ 20" لم يكتمل بعد، حيث لم يخضع حتى الآن لإطلاق تجريبي. فلماذا سارعت كوريا الشمالية إلى الكشف عن هذا الصاروخ غير المكتمل؟





"كوان يونغ سو":

يمكن النظر إلى هذا على أنه خطوة استراتيجية استباقية للضغط على الولايات المتحدة وتعزيز نفوذ كوريا الشمالية في المفاوضات، بهدف الحصول على اليد العليا في أي محادثات مستقبلية مع الولايات المتحدة. لقد أصبح تطوير كوريا الشمالية وتشغيلها لصاروخ فائق الحجم ومتعدد الرؤوس الحربية حقيقة واقعة الآن. وبالتالي، على عكس الماضي، هناك احتمال متزايد بأن كوريا الشمالية ستشارك بشكل استباقي في الحوار مع الولايات المتحدة، مسترشدة بخريطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بها. ونظرا لأن كوريا الشمالية لم تعد "كوريا الشمالية القديمة" وتمتلك الآن مثل هذه القدرات، يبدو من المحتمل أنه بدلا من أن تقودها الولايات المتحدة، فإنها هي التي ستقود الحوار وفقا لأساليبها المفضلة. وهذا يجعل الوضع خطيرا للغاية.





تؤكد كوريا الشمالية أن الصاروخ "هوا صونغ 20" هو أقوى نظام أسلحة نووية استراتيجية. وتعد هذه بمثابة رسالة واضحة إلى العالم الخارجي، تظهر قدراتها النووية بأحدث الأسلحة التي تستهدف الأراضي الأمريكية، من أجل تأمين موقف قوي في المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة. وقد بذلت كوريا الشمالية كل جهودها في تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وفي حين لا تزال هناك تساؤلات حول مدى جاهزية هذه الصواريخ للقتال، فإن مجرد استمرار كوريا الشمالية في ذلك السعي الحثيث يثير مخاوف من التأثير السلبي الكبير على الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.