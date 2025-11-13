جي دراغون في المركز الـ16 ضمن قائمة أفضل مصممي الأزياء في القرن الـ21

ⓒ Galaxy Corporation

أعلنت شركة "غالاكسي كوربوريشن" يوم الثامن عشر من نوفمبر، أن المغني جي دراغون احتل المركز السادس عشر في قائمة "أفضل مصممي الأزياء في القرن الحادي والعشرين"، التي تصدرها مجلة "كومبلكس نيتووركس" الأمريكية المتخصصة في الموضة والثقافة.

ويُعدّ جي دراغون هو الفنان الآسيوي الوحيد الذي ورد اسمه في هذه القائمة المرموقة، ليقف بذلك جنبا إلى جنب مع شخصيات عالمية شهيرة في عالم الموضة والأزياء مثل كانييه ويست وريهانا وفاريل وديفيد بيكهام.

وفي تعليقها على اختياره، أشادت مجلة "كومبلكس" بجي دراغون واصفة إياه بـ"الشخص الذي وضع معايير الموضة حتى قبل أن تجتاح موجة الكيبوب العالم"، ومؤكدة أنه "لطالما كان متقدما بخطوة على الاتجاهات السائدة."

وأضافت المجلة: "بعد مرور ما يقرب من 20 عاما على ترسيمه، لا يزال جي دراغون يعيد تعريف مفهوم 'الأناقة' في الكيبوب، كما أنه يكسر الحدود ويلهم جميع الأوساط للتعامل مع الموضة كشكل أساسي من أشكال التعبير عن الذات".

وقد اشتهر جي دراغون بحسّه الفريد في الموضة منذ بداية مسيرته، وهو يُعدّ من المساهمين الرئيسيين في ترسيخ مفهوم "موضة المطار"، حيث دائما ما تثير إطلالاته في أثناء السفر اهتماما وضجة كبيرة.

ومن المقرر أن يقيم جي دراغون حفلاته الإضافية لجولته العالمية في سيول، وتحديدا في قبة غوتشوك سكاي دوم، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر.