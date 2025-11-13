ⓒ Big Planet Made Ent.

أصدر المغني لي سُنغ كي أغنيته المنفردة الجديدة "أنا بجانبك "너의 곁에 내가 مصحوبة بفيديو موسيقي ذي طابع سينمائي.

وأعلنت شركة بيغ بلانيت ميد إنترتينمنت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن طرح الأغنية وإصدار الفيديو الموسيقي الرسمي عبر القنوات الرسمية. ويجسد الفيديو، بتصويره العاطفي، رحلة لي سُنغ كي في البحث عن بصيص من الأمل وسط المشاهد الحضرية.

وتتميز أغنية "أنا بجانبك" بأنها عمل موسيقي قائم على الروك ويجمع بين إيقاعات الفرقة القوية والغناء الثابت للمغني لي سُنغ كي. وتحمل الأغنية رسالة مواساة دافئة للمستمعين، متعهدة بالبقاء إلى جانبهم ودعمهم في كل اللحظات الصعبة والمرهقة. وقد شارك لي سُنغ كي في تأليف وتلحين هذا العمل بنفسه.

كما كشف الفنان أيضا عن أغنية ثانية، هي: "وداعا Goodbye"، وقد تم إصدارها بالتزامن مع "أنا بجانبك"، وهي أغنية تندرج ضمن النمط الغنائي الهادئ، حيث توظف لحن غيتار عاطفي لتصوير المشاعر الحزينة والرقيقة لشخص لا يستطيع أن يودع حبيبته الوداع الأخير.