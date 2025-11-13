لي سيرافيم تنهي جولتها العالمية بحفل إنكور تاريخي في طوكيو دوم

ⓒ SOURCE MUSIC

في ختام جولة عالمية ناجحة، أقامت فرقة الفتيات الكورية الجنوبية لي سيرافيم حفلين إنكور لجولتها العالمية "EASY CRAZY HOT" يومي 18 و19 نوفمبر في طوكيو دوم في اليابان. وجاء هذا الحفل استكمالا لجولتها العالمية الأولى التي انطلقت في إنتشون في كوريا الجنوبية في أبريل، وامتدت حتى سبتمبر لتشمل اليابان وآسيا وأمريكا الشمالية.

ونقلت فرقة لي سيرافيم، عبر شركتها Source Music، مشاعرها الجياشة، حيث صرحت: "ما زلنا لا نصدق أننا نقف على مسرح طوكيو دوم الذي طالما حلمنا به". وأضافت: "نشكر العضوات على جهودهن، والأهم من ذلك، نتوجه بالشكر لـ "فيرينا" وهو اسم قاعدة المعجبين، الذين مكنونا من تحقيق هذا الحلم، وسوف نقدم لكم أفضل وقت على الإطلاق."

وأشارت لي سيرافيم إلى أن أبرز ما يميز حفل طوكيو دوم هو القائمة المتغيرة للأغاني بالإضافة إلى عروض جديدة قُدمت لأول مرة، مع إضافة لمسة من المتعة عبر تعاونات خاصة.

وكانت لي سيرافيم قد التقت في وقت سابق بجمهور الكيبوب العالمي من خلال 27 عرضا في 18 مدينة حول العالم، حيث بيعت جميع تذاكر حفلاتها في كل من سايتاما في اليابان، وتايبيه في تايوان، وهونغ كونغ، وسنغافوره، بالإضافة إلى مدن أمريكا الشمالية مثل شيكاغو وإنغلوود وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس، مما يثبت شعبيتها العالمية الكاسحة.

وخلال جولتها في أمريكا الشمالية، صنعت الفرقة تاريخا لها، حيث كانت أول فرقة فتيات كيبوب تظهر في البرنامج الأمريكي الشهير "أمريكا غوت تالنت" على قناة إن بي سي، كما ظهرت في برنامج الحوار الشهير "جينيفر هدسون شو".