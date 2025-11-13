حامد كيم هو مين: المرشد السياحي يجب أن يحب الإنسان

المرشد السياحي الكوري "كيم هو مين"، واسمه العربي "حامد"، يقدم خدمات الإرشاد السياحي للسائحين العرب في كوريا، ويقول في مقابلة مع القسم العربي إن لديه تجارب مع السياح الأمريكيين والأوربيين وكذلك مع السياح العرب، وبالمقارنة، لاحظ أن السياح الغربيين يلتزمون بخطة صارمة في رحلاتهم السياحية بينما السياح العرب لديهم مرونة وتفهما أكثر.

ويضيف أن السياح الإماراتيين هم الأكثر عددا في كوريا، وعادة ما تبلغ مدة الرحلة للسياح العرب في كوريا حوالي أسبوع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لزيارتهم إلى كوريا هو زيارة أماكن تصوير الدراما الكورية والأماكن المميزة مثل البيوت التقليدية الكورية، وأغلبية السياح العرب هم من الشابات اللاتي يفضلن زيارة أماكن جيدة للتصوير.

ويقول السيد/ كيم إن عدد المطاعم الحلال في كوريا محدود، كما أن عدد وكالات السياحة الطبية التي تستهدف السياح العرب في كوريا محدود أيضا، مشيرا إلى ان السياحة الطبية العربية في كوريا تشمل عمليات تجميل خفيفة.

ويوضح السيد/ كيم أن المؤهلات المطلوبة للعمل في الإرشاد السياحي للعرب في كوريا تشمل اجتياز امتحان ذي صلة وإتقان اللغة العربية، بالإضافة للقدرة على التعامل مع الأجانب، ويوجه نصيحة للمرشدين الجدد الذين سيعملون مع السياح العرب في المستقبل، ويقول إنه يجب أولا أن تحب الإنسان مع عدم الاحتفاظ بمشاعر سلبية تجاه أولئك السياح.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".