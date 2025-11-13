أقامت سفارة سلطنة عُمان في سيول حفلا بمناسبة تدشين وإصدار كتاب "سلطنة عُمان وجمهورية كوريا: خمسون عاماً من العلاقات الدبلوماسية"، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة سيول وبحضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة من مختلف القطاعات.

وأقيم الحفل برعاية "لي كيونغ تشول" الممثل الأعلى لشؤون مجلس الأمن الدولي في وزارة الخارجية الكورية، إلى جانب "زكريا بن حمد السعدي" سفير سلطنة عُمان لدى سيول.

وحضر الحفل عددٌ من كبار المسؤولين من وزارة الخارجية الكورية، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، ومجموعة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والأكاديمية، وممثلي الشركات الكورية والعُمانية، ورجال الأعمال والصحفيين.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد السفير زكريا بمتانة العلاقات التي تربط البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974م، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إصدار الكتاب.

كما أكد أن هذا العمل يجسّد تاريخ التعاون وروح الصداقة التي جمعت بين شعبي سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، وأن الكتاب يعكس القيم المشتركة والتفاهم المتبادل الذي يميز علاقات البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة لخمسين عاماً أخرى من التعاون المثمر والتقدم المشترك.

من جانبه أعرب المسؤول الكوري عن سعادته بالمشاركة في تدشين هذا الكتاب احتفالات بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين يتمتعان بعلاقات صداقة متينة وقوية، وأشاد بدور السفارة المهم في تعزيز اواصر التعاون وتعميق الفهم المتبادل بين البلدين.

الجدير بالذكر أن اصدار الكتاب يأتي باللغتين العربية والكورية، توثيقا لمسيرة التعاون والصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كوريا، والتي احتفلت العالم الماضي 2024 بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتدعيما لمسيرة التعاون الثنائي والصداقة الودية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتكنولوجية.

ويسلّط الكتابُ الضوءَ على الإنجازات المشتركة في مجالات التجارة والسياحة والتنمية المستدامة، كما يعرض تجارب إنسانية لمواطنين من البلدين عاشوا وعملوا في كل من عُمان وكوريا.

ويضم الإصدار ستة فصول رئيسية تشمل رسائل تهنئة من كبار المسؤولين في البلدين، واستعراضا شاملا للعلاقات السياسية والتاريخية، وسردا دبلوماسيا عبر روايات السفراء في كلا البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والإبداعية في مجالات الفنون والإعلام والتعليم، ومساهمات الشركات والمؤسسات من الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي.

وأكدت السفارة العمانية لدى سيول أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في تاريخ العلاقات العُمانية الكورية، ويجسد روح الصداقة والمشاركة التي تطورت على مدى نصف قرن، لتواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر تعاوناً وتقدماً بين البلدين.