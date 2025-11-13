تم اختيار "لي هيون جي" الرئيسة التنفيذية لمنتجع "ذا ويك آند ريزورت"، مؤخرا كشريك كوري رسمي في "مشروع قرية كوريا" داخل منطقة "بوليفارد ورلد" في العاصمة السعودية الرياض.

وتعد "بوليفارد ورلد" منطقة سياحية وترفيهية رائدة في الرياض، وهي منصة محتوى عالمية لنمط الحياة تتكون من مناطق خاصة لمختلف الدول حول العالم، ويزورها ملايين الأشخاص سنويا.

"وقرية كوريا" هي مشروع ضخم تديره مجموعة "فاير ميديا " للإعلام والترفيه في الشرق الأوسط.

وهو عبارة عن منطقة تجربة دائمة لنمط الحياة تعرض علامات تجارية كورية مختلفة بشكل متكامل، تشمل الجمال والأزياء والتصميم والمأكولات والمشروبات، وقد افتتحت يوم 10 أكتوبر الماضي.

وبموجب اتفاقية وقّعتها "فاير ميديا" مؤخرا، فوضت الشركة رسميا الرئيسة التنفيذية لي بالمسؤولية الكاملة عن التخطيط، والعلامة التجارية، والتشغيل، والتوريد لقرية كوريا.

وتعد هذه حالة نادرة، حيث وقّعت فيها شركة تخطيط علامات تجارية كورية عقدا مباشرا مع مجموعة إعلامية وترفيهية كبرى في الشرق الأوسط.

ورحبت الصناعات ذات الصلة بهذه الاتفاقية باعتبارها نموذجا جديدا للتوسع الخارجي لقطاع نمط الحياة الكوري، وتوقعت أن تكون نقطة تحول لتوسع أعمال نمط الحياة الكوري في سوق الشرق الأوسط.

على وجه الخصوص، أشار الخبراء إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المحتوى الكوري بوتيرة سريعة ضمن استراتيجية الثقافة والترفيه في "رؤية السعودية 2030".

وبما أن "قرية كوريا" هي نموذج تشغيلي دائم وليست مجرد معرض مؤقت، فمن المتوقع أن تصبح منصة تساعد العلامات التجارية الكورية على تثبيت مكانتها على المديين المتوسط والطويل.