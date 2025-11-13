جهود كورية وعُمانية لتطوير حل ملاحة متكامل

قالت شركة "بيستيلا لاب " المتخصصة في تقديم نظام الملاحة لمواقف السيارات "ووتشمايل " مؤخرا إنها نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ووك" العمانية المتخصصة في الذكاء الداخلي حول التطوير المشترك لحل ملاحة متكامل للمناطق الداخلية والخارجية.

وتقدم شركة "ووك" العمانية "خدمات تحديد المواقع الداخلية" و"حلول الملاحة بالواقع المعزز" للمستشفيات والمعارض ومساحات المهرجانات الكبيرة في سلطنة عُمان.

وتمتلك الشركة تقنية لإنشاء مسارات تنقل داخلية من خلال تحليل بيانات حركة المستخدمين. وقد طبقت "ووك" تقنيتها في فعاليات ضخمة مثل مهرجان "ليالي مسقط" و"عروض ليغو"، و"معرض مسقط الدولي للكتاب".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان العمانية والكورية على تطوير مشترك لـ"حل الملاحة العالمي المتكامل للمناطق الداخلية والخارجية"، الذي يجمع بين "تقنية الذكاء المكاني القائمة على الذكاء الاصطناعي الفيزيائي" الخاصة بشركة "بيستيلا لاب" و"منصة الملاحة الداخلية والواقع المعزز" الخاصة بشركة "ووك".

ومن المقرر أن يتم إجراء اختبارات الإثبات بشكل تدريجي ضمن البنية التحتية للمدن الذكية في نقاط محورية رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن نظام "ووتشمايل" من الشركة الكورية عبارة عن حل يعتمد على تقنية تحديد المواقع الداخلية.

ويستخدم هذا الحل تقنية الذكاء المكاني القائمة على الذكاء الاصطناعي الفيزيائي التي تدمج تقنيات الرؤية الحاسوبية مع بيانات تحديد المواقع من أجل تحليل دقيق لحالة إشغال مواقف السيارات باستخدام لقطات كاميرات المراقبة الموجودة فقط.

ويوفر النظام معلومات عن حالة المواقف الشاغرة في الوقت الفعلي، ويوجه المستخدمين إلى موقف السيارات الأمثل.

على وجه الخصوص، تعمل هذه التقنية على زيادة ذكاء البنية التحتية الداخلية للمبنى مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة استشعار تحديد المواقع، مما يسمح للسيارات ذاتية القيادة والروبوتات باستخدام معلومات أساسية متعلقة بالركن والقيادة حتى داخل الأماكن المغلقة. ويتم استخدام هذه التقنية حاليا في مواقف السيارات العامة الكبيرة مثل محطتي سيول وتشون هو، وفي مرافق مثل مركز كينتكس، والمجمعات السكنية الضخمة.