صدر مؤخرا في كوريا كتاب قيم حول دول الشرق الأوسط، وعنوان الكتاب هو: "حوار مع الشرق الأوسط".

هذا الكتاب هو توثيق للشرق الأوسط سجّله المؤلف "بيك جونغ سون" مباشرة خلال عمله في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2015 إلى 2019.

وهو كتاب رحلات إنسانية يركز على التاريخ والثقافة والمعتقدات والمشاهد اليومية في ثماني دول سافر إليها المؤلف بالفعل، وهي: إيران وعُمان والإمارات ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وتركيا.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا الكتاب ليس مجرد يوميات سفر بسيطة، حيث يبدأ المؤلف بيك رحلته من شيراز في إيران التي لا تزال فيها رائحة بلاد فارس القديمة باقية، مرورا بنهر النيل في مصر، والمعابد في القدس، والمدن المتقدمة في دبي، وأطلال بيروت، وصولا إلى أسواق إسطنبول في تركيا.

ويتتبع المؤلف نسيج التاريخ والدين والثقافة في كل مدينة، مستكشفا جوهر الشرق الأوسط كـ"أرض تلتقي فيها إرادة الله مع رغبة الإنسان".

وفي منطقة الشرق الأوسط، المعروفة بـ"بلاد الصحاري التي لا نهاية لها والدين" و"أرض الصراعات في الأخبار"، تجول المؤلف بيك في مدن تتعايش فيها التقاليد والحداثة، وتبادل الأحاديث وشرب القهوة مع السكان المحليين.

كما التقى بأشخاص لا يفقدون حس الفكاهة وسط حمى الإيمان، وكشف للقارئ عن مدى اختلاف المناطق المجمعة تحت اسم الشرق الأوسط، وما هي المشاعر المشتركة التي تتدفق بين تنوعها، مقدما واقع وحياة المنطقة اليومية كما هي دون تجميل.

على سبيل المثال، يصف "بيك" إيران بأنها دولة ذات طبقات عميقة من التاريخ والثقافة. أما عُمان فيصفها بأنها واحة حقيقية تنمو فيها الأشجار الخضراء وتمتزج الجبال والصحاري والسواحل.

كما يصف الإمارات بأنها دولة تتعايش فيها التقاليد والحداثة، بينما يصف مصر بأنها مهد الحضارة الذي تتعايش فيه الآلهة والبشر. وعن إسرائيل يشرح أنها المكان الذي ينبض فيه قلب الأديان السماوية الثلاثة حيث يختلط حائط المبكى اليهودي وكنيسة القيامة المسيحية وقبة الصخرة الإسلامية.

علاوة على ذلك، قال عن الأردن إنه "الزهرة الحمراء للشرق الأوسط"، وعن لبنان أنه "الدولة التي تغني وسط الأطلال"، وعن تركيا أنها "المكان الذي تتعايش فيه العصور القديمة والحداثة، والشرق والغرب".

وقال المؤلف بيك إنه على الرغم من أنه لا يمتلك المعرفة الواسعة التي يمتلكها الخبراء، إلا أنه أراد أن ينقل الوجه الحقيقي للشرق الأوسط الذي تعلمه من خلال الاحتكاك المباشر، موضحا أن هناك أيضا أناسا عاديين يعيشون حياتهم اليومية، تماما مثلنا.