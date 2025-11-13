إقامة الدورة الـ18 لقافلة الصداقة الكرية العربية في الرياض والدوحة

أقيمت الدورة الثامنة عشر لقافلة الصداقة بين كوريا والدول العربية في كل من الرياض بالمملكة العربية السعودية والدوحة في دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر.

وتم تنظيم الفعالية بشكل مشترك بين الجمعية الكورية العربية وسفارة جمهورية كوريا لدى المملكة العربية السعودية وسفارة جمهورية كوريا لدى دولة قطر، وبدعم من وزارة الخارجية الكورية.

وقد قدّم مركز جين دو الوطني للفنون التقليدية عروضا مبهرة من الرقصات التقليدية الكورية مثل رقصة المروحة ورقصة "بوك كيه"، إلى جانب مقطوعات موسيقية تراثية مثل إيقاعات "سام دو نونغ آك" وعرض "سا مول نو ري"، لتعريف الجمهور العربي بجماليات الثقافة التقليدية الكورية.

وتلا ذلك عرض فرقة إكسبريشن كرو التي قدّمت المسرحية الإبداعية "ماريونيت " ممزوجة بحركات بريك دانس، إضافة إلى عرض وسائط متعددة أظهر روعة الثقافة الكورية الحديثة.

وقد استقطب عرض القافلة الذي أُقيم يوم الجمعة 7 نوفمبر في إحدى القاعات بجامعة الأمير سلطان في الرياض، حوالي خمسمائة مشاهد امتلأت بهم القاعة بالكامل، حيث تفاعلوا بحماس كبير مع العرض.

كما شهد حوالي ألف مقعد في مسرح عبد العزيز ناصر بالدوحة يوم 11 نوفمبر حضورا غفيرا، فيما حظيت عروض الفرقتين بتصفيق حار وهتاف متواصل من الجمهور.

ويسهم برنامج القافلة، الذي ينظَّم سنويا في الدول العربية، في تعزيز التبادل والتفاهم الثقافي بين كوريا والدول العربية من خلال تقديم برامج متنوعة تشمل الرقصات الكورية التقليدية، وعروض التيكوندو، وعروض فرق الـ«بي بوي»، مما يرسّخ الأسس لتوسيع التعاون والصداقة بين الجانبين.