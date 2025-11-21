بداية الصواريخ الفضائية في كوريا

سُنّ قانون تعزيز تطوير صناعة الفضاء عام 1987 لإضفاء الأسس القانونية لتطوير الفضاء، وفي عام 1989، بدأ المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا تطوير الأقمار الصناعية بالتعاون مع جامعة سري في المملكة المتحدة. وفي عام 1992 أُطلق بنجاح أول قمر صناعي كوري، وهو "كيتسات-1"، الملقب بـ"نجمنا 1"، مما جعل كوريا دولةً تمتلك أقمارًا صناعية. وتبع ذلك إطلاق القمرين الصناعيين "نجمنا 2" و"نجمنا 3"، والقمر الصناعي متعدد الأغراض "أريرانغ 1"، والقمر الصناعي الثابت بالنسبة للأرض "تشوليان 1"، مما وسّع نطاق التكنولوجيا ليشمل مراقبة الأرض والاتصالات ورصد المناخ.





نجاح إطلاق "نجمنا 1" في أغسطس 1992

ⓒ KBS إطلاق نارو، وبداية برنامج كوريا لتطوير مركبات الإطلاق الفضائية

بدأت كوريا في تطوير مركبة إطلاق فضائية لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وقد تأسس المعهد الكوري لأبحاث الفضاء عام 1989، وأُطلق بنجاح أول صاروخ سبر كوري، KSR-1، لتسهيل تطوير الصواريخ محلية الصنع. ثم أطلقت كوريا بنجاح صاروخ نارو، الذي بُني بمساعدة روسية، عام 2013 في محاولتها الثالثة بعد فشل المحاولتين الأوليين. وبذلك أصبحت كوريا عضوًا في نادي النخبة للفضاء، وهو مجموعة من الدول القادرة على إطلاق صواريخها الخاصة من أراضيها، وشكلت أساسًا للاستقلال التكنولوجي.





الصواريخ الكورية "كواهاك" رقم 1، و2، و3

ⓒ KBS

نجاح إطلاق الصاروخ "نارو" بعد ثلاث محاولات في 2013

ⓒ KBS

نجاح نوري، أول مركبة إطلاق فضائية كورية محلية الصنع بدأت كوريا بتطوير نوري، بفضل الخبرة المكتسبة من مشروع نارو، وهو أول مركبة إطلاق فضائية محلية الصنع، وفي عام 2022 نجحت في الوصول إلى مداره في محاولتين. ونتيجةً لذلك، أصبحت كوريا سابع دولة في العالم قادرة على إطلاق قمر صناعي عملي يزن أكثر من طن باستخدام تقنيتها الخاصة بالكامل. وقد شكلت التكنولوجيا الكورية أكثر من 96٪ من عملية تطوير نوري، بدءًا من التصميم والإنتاج وصولًا إلى الاختبار والإطلاق. ومن خلال هذه العملية، اكتسب المهندسون الكوريون المعرفة والثقة اللازمتين لبناء مركبات الإطلاق.





صاروخ نوري تحت الإعداد، نجاح إطلاق نوري

ⓒ KBS

صعود كوريا كقوة فاعلة في مجال الفضاء الجوي المستقبلي انطلقت أول مركبة فضائية كورية، دانوري، إلى الفضاء في أغسطس 2022، ودخلت مدار القمر بعد أربعة أشهر، مما جعل كوريا سابع دولة تشغل مركبة فضائية قمرية. وتخطط البلاد على المدى الطويل للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2032، واستكشاف المريخ بحلول عام 2045. وقد شكلت تحديات ونجاحات سلسلة "نجمنا"، و"نارو"، و"نوري"، و"دانوري" ركائز أساسية في صعود كوريا كدولة رائدة في مجال الفضاء.



