تشا أونوو يطرح ELSE بأجواء الديسكو المبهجة في اثناء خدمته العسكرية

أصدر المغني والممثل تشا أونوو، الذي يواصل خدمته العسكرية حاليا، ألبومه المصغر الثاني"ELSE" .

وقد طرح تشا أونوو ألبومه المنفرد المصغر الثاني "ELSE" عبر كافة منصات الموسيقى الإلكترونية المحلية والدولية يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر في الساعة الواحدة ظهرا.

ويمثل ألبوم "ELSE" محاولة من تشا أونوو للكشف عن ذاته الحقيقية "الأخرى" دون قيود أو إخفاء، متحررا بذلك من الأطر التي كان يكبل بها نفسه.

وبالنسبة للأغنية الرئيسية، وهي "SATURDAY PREACHER"، فهي أغنية ديسكو مفعمة بإيقاعات الريترو والفانك، وتتناغم فيها هذه الأصوات مع طبقات صوت تشا أونوو الناعمة والعذبة. وتجسد الأغنية شخصية آسرة توقظ الشغف الكامن في داخل الإنسان.

وبالتزامن مع إصدار الأغنية، تم الكشف عن الفيديو الموسيقي لـ "SATURDAY PREACHER"، والذي يظهر فيه تشا أونوو بوجهين متناقضين، معبرا عن عملية تصادم الذوات المختلفة بداخله.

وبالإضافة إلى الأغنية الرئيسية، يضم الألبوم ما مجموعه أربع مقطوعات: منها "Sweet Papaya" ذات الأجواء الاستوائية المبهجة، و "Selfish" التي تصور قصة اعتراف بالحب تتكشف كفيلم سينمائي، بالإضافة إلى أغنية البوب البالاد الحالمة والمثيرة للشجن "Thinkin’ Bout U".

في سياق متصل، يُذكر أن تشا أونوو كان قد أكمل تسجيل ألبوم "ELSE" وتصوير محتوياته المتنوعة قبل تجنيده في يوليو الماضي ضمن صفوف الفرقة الموسيقية للجيش.