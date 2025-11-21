جين يكشف عن لقطات من كواليس جولته العالمية

ⓒ Big Hit Music

سيُعرض الفيلم الحي لحفل المعجبين الذي أقامه جين، عضو فرقة BTS، تحت عنوان "Run Seokjin"، بشكل حصري في صالات سينما CGV في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر.

أعلن جين عن هذا الخبر عبر نشر الملصق الرئيسي لفيلم "RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE#" على حساب الفرقة الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي يوم العشرين من هذا الشهر. ويغطي الفيلم أحداث حفل المعجبين الذي أقيم في الملعب المساعد لمجمع غويانغ الرياضي يومي 28 و29 يونيو الماضي.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض، حيث قُدمت أغان من ألبوم جين المنفرد الأول "Happy" وألبومه المصغر الثاني"Echo"، بالإضافة إلى وصلة غنائية، ميدلي، لفرقة BTS، وذلك بمصاحبة فرقة موسيقية حية. كما سيتم الكشف عن لقطات من وراء الكواليس، مثل ما قبل بدء الحفل ومقابلات بعد انتهاء الفعالية.

وسيُعرض الفيلم الحي بصيغ متعددة في صالات CGV، تشمل: العرض العادي، 4DX، ScreenX، وUltra 4DX. ومن خلال تقنية ScreenX، يمكن مشاهدة العرض بشكل أوسع وأكثر حيوية بفضل الشاشة الممتدة على ثلاثة جوانب.

يُذكر أن جين كان قد اختتم جولته الغنائية لحفلات المعجبين في أكتوبر الماضي بحفل إنكور، بعد أن أقام 20 عرضا في 10 مدن حول العالم. وبيعت جميع تذاكر العروض في غويانغ وتشيبا وأوساكا في اليابان، بالكامل، لدرجة أن عرض كيوسيرا دوم أوساكا شهد "نفادا كاملا" للتذاكر، بما في ذلك المقاعد ذات الرؤية المحدودة وفي الطابق الثامن العلوي.

وفي سياق آخر، من المقرر عرض فيلم "Run Seokjin_Episode Tour The Movie" في حوالي 1800 دار سينما عبر 70 دولة ومنطقة حول العالم.