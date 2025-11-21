الكيبوب ضحية التوتر الصيني الياباني: أزمة 'إيسبا' وتداعيات قانون حظر اليابان

ⓒ SM Entertainment

تتأثر سوق الكيبوب بشكل غير مباشر مع تصاعد التوتر في العلاقات بين الصين واليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن 'التدخل في تايوان'. فمع إصدار الصين لـ"قانون حظر اليابان" الذي يمنع استيراد المحتوى الياباني، تتلقى فرق الكيبوب التي تضم أعضاء يابانيين ضربات في الصين، وفي المقابل، تتضرر الفرق التي تضم أعضاء صينيين في اليابان، حيث تضررت فرقة الفتيات إيسبا التي تضم العضوة الصينية نينغ نينغ بشكل مباشر. وكان من المقرر أن تشارك إيسبا في برنامج "كوهياكو أوتاغاسين" الخاص بنهاية العام لقناة NHK اليابانية في ديسمبر، ولكن تم رفع عريضة على منصة الالتماسات العالمية "Change" في السابع عشر من الشهر الجاري تطالب بـ"منع إيسبا من الظهور"، وقد وافق عليها بالفعل حوالي 70 ألف شخص.

وقد أثيرت مجددا سوابق نينغ نينغ، التي تعرضت لانتقادات في اليابان في عام 2022 بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها صورا لإضاءة تذكر بـ"سحابة الفطر" الناتجة عن القنبلة الذرية. يتجه الاهتمام إلى الإجراء الذي ستتخذه NHK بشأن هذا الالتماس، خاصة وأن إيسبا تستعد لإقامة حفلات كبيرة في طوكيو دوم وكيوسيرا دوم، المعروفتين بـ"قلب اليابان"، في أبريل من العام القادم، حيث يتوقع أن يجذب كل حفل ما يقرب من 50 ألف متفرج.

بالإضافة إلى ذلك، قالت صحيفة "صن تاو ديلي" اليومية في هونغ كونغ و"تشاينا نيوز" ووسائل إعلام صينية أخرى في التاسع عشر من الشهر الجاري إن منصة الموسيقى الصينية QQ Music قد ألغت اجتماع المعجبين لفرقة JO1، وهي مجموعة مشتركة بين كوريا واليابان، والذي كان من المقرر إقامته في قوانغتشو في الثامن والعشرين. JO1 هي فرقة فتيان مكونة من 11 عضوا ظهرت لأول مرة من خلال النسخة اليابانية من برنامجMnet "Produce 101"

وعن هذا الوضع، أشارت صحيفة "صن تاو ديلي" إلى أن "إيسبا برزت كأكبر ضحية للتوتر الدبلوماسي الحالي بين الصين واليابان"، وتوقعت أن "قدرة إيسبا على الصعود إلى المسرح كما هو مخطط له يمكن أن تكون مؤشرا على مستوى التوتر في العلاقات الصينية اليابانية".

وتشعر صناعة الكيبوب، التي كانت تتطلع إلى رفع "قانون حظر كوريا" بعد القمة بين كوريا والصين، بالإحراج بسبب تداخل قانون حظر اليابان الآن. وأعربت الشركات التي شكلت فرقا بأعضاء متعددي الجنسيات لاستكشاف الأسواق الخارجية عن استيائها قائلة: "نحن في وضع يتطلب منا التخلي عن سوق إما الصين أو اليابان".