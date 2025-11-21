ما أكثر الأطعمة الكورية شعبية في الخارج؟

ⓒ YONHAP News





مع ارتفاع شعبية الموجة الكورية هالليو في الخارج تتزايد شعبية الطعام الكوري أيضا.

فقد اختير "الدجاج المقلي على الطريقة الكورية" كأكثر الأطعمة الكورية رواجا في الخارج.

جاء ذلك في مسح أجرته وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية ومعهد ترويج الطعام الكوري مؤخرا على 11 ألف مستهلك في 22 مدينة رئيسية أجنبية للتعرف على "ميول المستهلكين الكوريين في الخارج لعام 2025".

وكان الطعام الكوري الأكثر تفضيلا للمستهلكين في الخارج هو الدجاج على الطريقة الكورية بعد أن اختاره 14% من المشاركين في المسح، وتلاه الكيمتشي بـ9.5%، والبيبيمباب بـ8%، والبولغوغي بـ6%.

وبلغت نسبة من أجابوا بأنهم يعرفون الطعام الكوري 69%، بزيادة قدرها حوالي 3% عن العام السابق، محققة أعلى مستوى لها منذ بدء الاستبيان.

وأعرب 9 من بين كل 10 مستهلكين في الخارج ممن جربوا الطعام الكوري، أي بنسبة 94% منهم، عن رضائهم به، كما تجاوزت نسبة الذين أجابوا بأنهم سيتناولون الطعام الكوري مرة أخرى في المستقبل مستوى 80% لأول مرة.

وعلى وجه الخصوص، أجاب 65% بأنهم جربوا الطعام الكوري أو أصبح لديهم اهتمام به بعد مشاهدة المحتوى الكوري مثل الأفلام أو الدراما الكورية.