افتتاح مهرجان سيول الشتوي يوم 12 ديسمبر

من المتوقع أن يُفتتح مهرجان سيول الشتوي، وهو أكبر المهرجانات الشتوية في كوريا، الشهر القادم.

وصرحت بلدية سيول أمس بأنها ستقيم مهرجان سيول الشتوي لعام 2025 في ست أماكن بما في ذلك ساحة كوانغ هوا مون وبلازا دونغ ديه مون للتصميم من الثاني عشر من ديسمبر القادم إلى الرابع من يناير.

وتحت شعار "سيول الفانتازية التي ينبيها المواطنون معا" سيتم إعداد الكثير من البرامج الطريفة التي تتناغم فيها العروض والتجارب والثقافة الكورية.

في البداية، ستنطلق فعاليات المهرجان بعرض "موكب أضواء الفانتازيا" الذي سيُقام في ساحة كوانغ هوا مون في الساعة السابعة مساء يوم 12 ديسمبر.

ويتضمن الموكب عرضا لفرقة مدعوة من الفلبين، ورقصا كوريا إبداعيا تقدمه فرقة "أرُم دُري" للرقص، بالإضافة إلى عرض غنائي لمقتطفات مسرحية يقدمها ممثلون موسيقيون كوريون بارزون.

بعد ذلك، ستبدأ المسيرة الكبرى التي تستمر لمدة 24 يوما بـإضاءة حفل الافتتاح الذي سينير "بوابة كوانغ هوا مون" بشكل مبهر.

وفي ساحة كوانغ هوا مون، سيُقام مهرجان "سيول لايت كوانغ هوا مون" من 12 ديسمبر إلى 4 يناير والذي سيحوّل الساحة إلى لوحة فنية عملاقة، بالإضافة إلى "سوق كوانغ هوا مون من 12 إلى 31 من الشهر القادم.

وسوف تُصمَّم السوق على طراز "قرية سانتا" و"كاروسيل الرنة" لإثارة مشاعر الطفولة لدى الزوار.

وفي جدول تشونغ كيه المائي، سيُقام "مهرجان سيول لفوانيس الأضواء" تحت شعار: "نوري، حلمنا، سحر سيول".

أما في ساحة سيول، فسوف تُفتتح حلبة للتزلج على الجليد لمدة 52 يوما، من 19 ديسمبر حتى 8 فبراير من العام القادم.

وفي بلازا دونغ ديه مون للتصميم أو دي دي بي، سيُقام مهرجان الفنون الإعلامية "سيول لايت دي دي بي من 18 إلى 31 ديسمبر، بالإضافة إلى معرض المؤثرين العالميين "سيول كون" من 29 ديسمبر إلى 1 يناير من العام القادم.

علاوة على ذلك، ستُقام مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات الثقافية والتجارب التي يمكن للمواطنين المشاركة فيها والاستمتاع بها بشكل مباشر في مختلف أنحاء وسط مدينة سيول طوال فترة المهرجان.