إقبال دائرة النشر الكورية على إصدار كتب مع دفاتر للنسخ اليدوي

ⓒ YONHAP News





في الآونة الأخيرة، أصبح أسلوب نشر كتاب جديد لكاتب مشهور بالتزامن مع دفتر خاص للنسخ اليدوي أو كتابة ما فيه باليد، يمثل صيغة تسويقية ثابتة في عالم النشر.

هذا يعود إلى أن هذا الأسلوب يرفع مستوى الاهتمام بالكتاب الجديد، كما أن العديد من القراء الذين يمتلكون بالفعل الكتاب الأصلي يشترون دفاتر النسخ اليدوي في "جولات متكررة" كهدية أو للاقتناء.

وصرح مسؤول في دار نشر " الغصن الذهبي" التي أصدرت مؤخرا عددا من دفاتر النسخ اليدوي لبعض الكتاب، بأن الجمل التي تم تضمينها في الكتاب تم ترشيحها من قِبَل القراء، وأنهم اختاروا العبارات التي اعتقدوا أنها ستكون جيدة لاسترجاع المشاعر التي شعر بها القراء عند قراءة العمل.

أما عن المنشأ الأصلي لدفاتر النسخ اليدوي، فيُعتبر كتاب "دفتر النسخ اليدوي الأول الخاص بي" الصادر عام 2015 عن دار نشر "الربيع الجديد" هو الرائد في هذا المجال.

وتضمن الكتاب الأعمال الرئيسية للكتاب "لي هيو صوك، ولي سانغ، وكيم يو جونغ" على الصفحة اليسرى، ومساحة على الصفحة اليمنى ليتمكن القارئ من نسخ النص.

ورغم أن جميع كتب النسخ اليدوي تقريبا تتبع طريقة التحرير هذه الآن، إلا أنها كانت طريقة غير مألوفة في ذلك الوقت. فقبل ذلك، كان النسخ اليدوي عادة يتم عن طريق تخصيص دفتر ملاحظات منفصل لكتابة ما يقرؤه الشخص.

وبعد ذلك، ركزت كتب النسخ اليدوي في الغالب على الأدب، بما في ذلك الشعر، لكنها الآن لا تقتصر على أي نوع أدبي. فكتاب "كلمات بوذا" الصادر عن دار "فورست بوكس"، والذي أصبح الأكثر مبيعا في وقت سابق من هذا العام بتوصية من المطربة "جانغ وون يونغ"، تم إصداره أيضا ككتاب نسخ يدوي في مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يصدر كتاب النسخ اليدوي "دفتر النسخ اليدوي لتسريع إبطاء الشيخوخة" من دار قوة الفكرة للنشر، حيث يضم مقالات الأستاذ السابق لقسم طب الشيخوخة في مستشفى سيول آسان، الدكتور جونغ هي وون، الذي أشعل حمى "إبطاء الشيخوخة" وسيتم إصداره في الأول من الشهر القادم.

وهناك أيضا شكل "الروزنامة اليومية"، حيث يتم تخصيص عبارة واحدة للنسخ اليدوي كل يوم. وقد صُممت "روزنامة شوبنهاور: 365 يوما من النسخ اليدوي للعبارات" بحيث يمكن للقارئ ممارسة الإحساس باللغة الإنغليزية في أثناء النسخ اليدوي، وذلك بتضمين النص باللغتين الكورية والإنغليزية جنبا إلى جنب لكل يوم.



