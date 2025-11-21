معركة كيم جانغ في كوريا الشمالية

عندما يفكر الكوريون الجنوبيون في الاستعدادات لفصل الشتاء، فمن أول الأشياء التي تتبادر إلى أذهانهم هو "كيم جانغ"، وهو تقليد يتمثل في صنع الكيمتشي مع العائلة والجيران لتناوله طوال فصل الشتاء، ويجسد الثقافة الكورية الثرية في الطهي وروحها الاجتماعية الدافئة. وبالمثل، في كوريا الشمالية يعتبر "كيم جانغ" أيضا استعدادا مهما لفصل الشتاء. ومع ذلك، غالبا ما يضيف الكوريون الشماليون كلمة "معركة" قبل كلمة "كيم جانغ". فلماذا يستخدمون هذا المصطلح لوصف عادة كورية عريقة ترتكز على المشاركة؟





عندما تبدأ الرياح الباردة في الهبوب، تنشغل الأمهات في كوريا الجنوبية في عملية "كيم جانغ" السنوية، باستخدام وصفات عائلية فريدة تجمع بين مسحوق الفلفل الحار، والملفوف الصيني الحلو، والفجل المقرمش، والمأكولات البحرية المخمرة اللذيذة، والثوم والزنجبيل والبصل الأخضر. وبينما يكون "كيم جانغ" عادة من منتصف نوفمبر إلى أوائل ديسمبر في كوريا الجنوبية، تبدأ كوريا الشمالية استعداداتها للـ"كيم جانغ" في وقت مبكر من الموسم. وفي مقاطعتي "ريانغ كانغ" وشمال "هام كيونغ" الواقعتين في أقصى شمال البلاد، يبدأ "كيم جانغ" في منتصف أكتوبر. وبحلول نوفمبر، تمتلئ جميع أنحاء كوريا الشمالية بأنشطة الـ"كيم جانغ" المكثفة.





الباحثة "بارك مين جو" من المعهد الوطني لتعليم التوحيد التابع لوزارة التوحيد:

تقع كوريا الشمالية على خط عرض أعلى من كوريا الجنوبية، وبالتالي تشهد انخفاضا سريعا في درجات الحرارة. لذلك، يجب الانتهاء من "كيم جانغ" في أوائل نوفمبر. ومع احتمال تساقط الثلوج حتى في نوفمبر، من الضروري الانتهاء من "كيم جانغ" بسرعة قبل أن يتجمد الملفوف. وفي الشمال، يُشار إلى الكيمتشي المصنوع خلال فترة "كيم جانغ" باسم "طعام نصف العام". وفي مقاطعة "ريانغ كانغ"، التي تشهد طقسا شديد البرودة، تظل درجات الحرارة دون الصفر لمدة نصف العام. وطوال فصل الشتاء الطويل، يعتبر الكيمتشي مصدرا لا غنى عنه للمغذيات النباتية. وللحصول على العناصر الغذائية من الخضروات في الشتاء، من الضروري عموما استخدام الصوبات الزراعية. ومع ذلك، فإن نظام الصوبات الزراعية في كوريا الشمالية غير متطور على نطاق واسع، مما يجعل الكيمتشي المصدر الوحيد تقريبا للخضروات الطازجة خلال أشهر الشتاء.





الشتاء في كوريا الشمالية أطول وأقسى من الشتاء في كوريا الجنوبية، كما أن الوضع الغذائي في كوريا الشمالية غالبا ما يكون بعيدا عن الوفرة. علاوة على ذلك، نظرا لندرة الزراعة في الصوبات الزراعية، يلعب الكيمتشي الذي يتم تحضيره خلال فترة "كيم جانغ" دورا حاسما في مساعدة السكان على تحمل أشهر الشتاء الطويلة.





تم إدراج تقاليد صنع الكيمتشي في كوريا الشمالية ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2015. وجاء هذا الاعتراف بعد إدراج تقليد "كيم جانغ" في كوريا الجنوبية في القائمة في عام 2013. ومنذ إدراجها في قائمة اليونسكو، قامت السلطات الكورية الشمالية بالترويج بنشاط لعرض مشاهد صنع الكيمتشي عند حلول موسم "كيم جانغ".





الباحثة "بارك مين جو":

منذ أن سجلت كوريا الشمالية تقليد صناعة الكيمتشي في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2015، أصبح الحزب الحاكم أكثر نشاطا في الترويج له. وبدءا من أواخر أكتوبر، غالبا ما تنشر صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية تقارير تغطي هذه الأنشطة. وتؤكد هذه التقارير أن "كيم جانغ" ليس عملا نسائيا فقط، حيث يُظهر الأزواج والأبناء مشاركة نشطة ومساعدة في عملية صناعة الكيمتشي. ويتم بث مثل هذه المشاهد على نطاق واسع في التلفزيون والبرامج الإخبارية، حيث تظهر عائلات بأكملها وهي مجتمعة لصنع الكيمتشي. وتُعد النظافة أحد المجالات الرئيسية التي يتم التركيز عليها، حيث يتم إصدار توصيات بشكل متكرر حول موضوعات مثل تنظيف أوعية الكيمتشي بإحكام. وخلال هذا الموسم، يتم بث برامج متنوعة تقدم إرشادات حول كيفية تحضير الكيمتشي اللذيذ.

تنشر الصحف والمجلات مقالات عن "مشاهد موسم كيم جانغ". وفي الوقت نفسه، تبث محطات التلفزيون برامج حول كيفية صنع الكيمتشي وفوائده الصحية، بالإضافة إلى معارض ومسابقات الكيمتشي.





ليس من المبالغة القول إن شهر نوفمبر هو شهر "كيم جانغ"، الذي تصفه كوريا الشمالية بمصطلح "معركة كيم جانغ".





في أثناء موسم "كيم جانغ"، تصنع الأسرة الواحدة في كوريا الشمالية عادة حوالي 300 كيلوغرام من الكيمتشي، وهو ما يكفي لهم حتى الصيف التالي. وقد تقوم الأسر التي تضم العديد من أفراد الأسرة بإعداد ما يصل إلى 800 رأس من الملفوف، أي ما يعادل حوالي طن من الكيمتشي. وعندما يحين موسم "كيم جانغ"، يساعد سكان القرية بعضهم البعض لحصد ونقل الملفوف، ثم صنع الكيمتشي معا. ولكن حتى مع هذا الجهد الجماعي، فإن مقدار العمل والوقت المطلوبين كبير جدا، وهو ما دفع كوريا الشمالية إلى تخصيص "عطلة كيم جانغ". ورغم أن الناس يكرسون ساعات طويلة للعمل في موسم "كيم جانغ"، إلا أنه بالتأكيد ليس حربا. فلماذا تستخدم كوريا الشمالية عبارة "معركة كيم جانغ"؟





الباحثة "بارك مين جو":

في كوريا الشمالية، يُستخدم مصطلح "المعركة" عادة لوصف الجهود المكثفة لتحقيق أهداف محددة، غالبا في مواقع الإنتاج مثل المصانع أو المزارع، أو في المجتمع قبل مناسبات معينة. على سبيل المثال، قد يتم الإعلان عن حملات مثل "معركة 200 يوم" قبل 200 يوم من انعقاد مؤتمر الحزب، للإشارة إلى فترة يجب فيها إظهار الإنجازات بشكل عاجل. وقد تستمر مثل هذه "المعارك" لمدة 80 يوما أو 100 يوم أو 200 يوم. ويُستخدم مصطلح "معركة" أيضا في الحياة اليومية، كما يُستخدم حتى في الأنشطة الأساسية للبقاء على قيد الحياة مثل "كيم جانغ"، حيث يصعب الحصول على المكونات ويكون الجهد الجماعي أمرا حيويا. يشير الاستخدام المتكرر لهذه اللغة القتالية إلى أن السلطات الكورية الشمالية تضمر سياسيا "عقلية الحصار". وتعني هذه العقلية الاعتقاد بأن "العدو يحيط بنا" أو "نحن محاصرون من جميع الجهات". وتؤكد الحكومة أن على السكان الامتثال الصارم لتوجيهاتها للتغلب على هذه الأزمة الحرجة وضمان سلامتهم. هكذا يؤكد النظام الحاكم في كوريا الشمالية أن كل جانب من جوانب الحياة اليومية هو معركة، لتبرير سيطرته على الشعب.





بالإضافة إلى "كيم جانغ"، تربط كوريا الشمالية مصطلح "معركة" بمهام أخرى متنوعة. ويسرد "القاموس الكوري الكبير" معنيين مختلفين لمصطلح "معركة". الأول يشير إلى قتال مباشر ضد عدو، بينما الثاني يشير إلى نشاط يتم القيام به لإنجاز مهام ثورية.





في عام 1974، أطلقت السلطات الكورية الشمالية "معركة السبعين يوما"، وهي أول "معركة سرعة" خاضتها خلال فترة زمنية محددة. وتم اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي عندما واجهت البلاد انتكاسة في تنفيذ خطتها للتنمية الاقتصادية الوطنية. وبالتالي تم نشر أعداد كبيرة من فرق الدعاية الاقتصادية في مواقع الإنتاج الرئيسية. وبعد ذلك، واصلت كوريا الشمالية استخدام تكتيكات "المعركة السريعة"، مثل "معركة المئة يوم" و"معركة المئتي يوم"، وغيرها ليجد سكان كوريا الشمالية، بغض النظر عن العمر أو الجنس، أنفسهم منخرطين في هذه "المعارك" على مدار العام.





الباحثة "بارك مين جو":

على سبيل المثال، يشارك الطلاب فيما يُعرف بـ"معركة تجميل المدرسة". وتشمل هذه المهمة أشياء مثل إعادة طلاء مباني المدرسة وتلميع الأرضيات. في الواقع، تحدث هذه "المعارك" على مدار الفصول الأربعة. ويأتي العام الجديد بـ"معركة جمع النفايات البشرية"، وتليها "معركة زراعة الأرز" في الربيع، و"معركة إزالة الأعشاب الضارة" في الصيف، و"معركة الحصاد" في الخريف. وخلال هذه الفترات، يُتوقع من الجميع المساعدة في الأعمال الزراعية في المناطق الريفية، غالبا بالإضافة إلى وظائفهم العادية. وعلاوة على ذلك، هناك "معركة إعادة تشجير الغابات"، والتي تتضمن تعبئة جماعية للناس لزراعة الأشجار في الجبال التي دمرتها عمليات قطع الأشجار للحصول على الوقود أو دمرتها حرائق الغابات. وبالتالي، يمكن القول إن هذه "المعارك اليومية" هي وسيلة تستخدمها السلطات الكورية الشمالية لنقل المسؤوليات الاقتصادية، أي المهام التي تعتبرها ضرورية ولكن لا تستطيع أو تقرر عدم القيام بها بنفسها، إلى عامة الناس.





لمواجهة مشكلة نقص الأسمدة، ينخرط الكوريون الشماليون في "معركة السماد". وفي مايو، هناك معركة زراعة الأرز، وفي سبتمبر معركة الحصاد، وفي نوفمبر معركة "كيم جانغ". هكذا أصبحت كلمة "معركة" مصطلحا شائعا. فمثلا، ترفع مواقع الإنشاءات لافتات مكتوبا عليها "ساحة معركة البناء الاشتراكي"، بينما تعلق أماكن العمل والمدارس لافتات مكتوبا عليها ساحة معركة العلم. ومع ذلك، فإن هذه المعارك لها حدود وتأثيرات سلبية.





صحيح أن هذه الجهود قد أسفرت عن بعض النتائج، مثل استعادة مئات الآلاف من الهكتارات من أراضي الغابات، لكن التعبئة المستمرة للسكان في هذه "المعارك" اليومية أدت إلى إرهاق شديد. ومن المثير للاهتمام أن هناك دلائل على أن "معركة كيم جانغ" قد تبتعد عن النمط المعتاد للمعارك اليومية.





في أواخر الثمانينيات، أنشأت كوريا الشمالية مصنعا للكيمتشي في بيونغ يانغ. وفي عام 2017، بدأت في بناء مصانع للكيمتشي في مدن المقاطعات، بتوجيه من "كيم جونغ أون". وفي الآونة الأخيرة، من خلال عملية إعادة تصميم واسعة النطاق، تسعى هذه المنشآت جاهدة لتحسين جودة الكيمتشي. ويثير ظهور مصانع الكيمتشي احتمال أن يؤثر على "معركة كيم جانغ" التقليدية في كوريا الشمالية.





الباحثة "بارك مين جو":

هناك احتمال أن تتراجع معركة "كيم جانغ" إلى حد ما في كوريا الشمالية. فمع انخراط المزيد من النساء في أنشطة الأسواق، أصبح من الصعب تكريس شهر كامل لـ"معركة كيم جانغ" كما كان في الماضي. لقد بدأ بعض الناس الآن في شراء الكيمتشي الجاهز، حيث تقوم الحكومة الكورية الشمالية ببناء المزيد من مصانع الكيمتشي، وتأمل أن يستهلك السكان الكيمتشي المنتج في تلك المصانع بدلا من صنع كميات كبيرة بأنفسهم. وفي حين تدرك الحكومة الحاجة إلى الحفاظ على ثقافة "كيم جانغ" إلى حد ما، فإنها تهدف أيضا إلى توسيع صناعة الكيمتشي المحلية. وهذا يعني أن الشكل التقليدي للـ"كيم جانغ" لا يحتاج بالضرورة إلى الحفاظ عليه بالكامل. وبالتالي، هناك احتمال أن تتقلص ثقافة وتقليد "كيم جانغ" بوجه عام في المستقبل. ومع ذلك، بالنسبة للمواطنين العاديين، لا يوجد بديل للكيمتشي، ومعظمهم يفتقرون إلى الموارد المالية اللازمة لشرائه خلال فصل الشتاء. لذلك، من المتوقع عموما أن تستمر عادة "كيم جانغ" لبعض الوقت.





تشير مصانع الكيمتشي في كوريا الشمالية، التي تنتج أنواعا مختلفة، إلى حدوث تغيير. ولكن حتى الآن، لا يتوفر الكيمتشي المصنع إلا لعدد قليل من السكان. فمعظم سكان كوريا الشمالية حريصون على المشاركة في "معركة كيم جانغ" للتغلب على النقص المزمن في الغذاء خلال فصل الشتاء، وهو تقليد استمرت كل من الكوريتين في الحفاظ عليه، حتى خلال سنوات الانقسام. ونأمل أن تظل هذه الثقافة تعبيرا عن المشاركة، بدلا من أن تكون معركة، واحتفالا يجتمع فيه الكثيرون لصنع الكيمتشي الذي يكفيهم طوال فصل الشتاء، وأن تظل تقليدا دافئا لتبادل الألفة والمودة.