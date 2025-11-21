ⓒ JYP Entertainment

أعلنت شركة جاي واي بي إنترتينمنت يوم الـ 26 من الشهر الجاري أن فرقة ستراي كيدز ستشارك كفنان رئيسي في مهرجان الموسيقى الضخم "روك إين ريو" الذي سيُقام في ريو دي جانيرو في البرازيل، خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر ومن 11 إلى 13 سبتمبر من العام القادم.

يُعد مهرجان "روك إن ريو"، الذي انطلق في عام 1985، من أضخم المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم. وقد شهدت منصاته عروضا لفنانين عالميين بارزين من أمثال كوين وجنز آند روزز وريد هوت تشيلي بيبرز.

وسوف تتصدّر فرقة ستراي كيدز العرض الرئيسي في حفل يوم 11 سبتمبر. ويُمثل هذا الاختيار سابقة تاريخية، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار فنان من موسيقى الكيبوب ليكون الفنان الرئيسي في هذا المهرجان.

وفي سياق متصل، أصدرت فرقة ستراي كيدز ألبومها الجديد "دو إت" في الـ21 من نوفمبر. وحقق الألبوم نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث وصل إلى مرتبة المليون من المبيعات في يوم إصداره.