تذاكر حفل لاس فيغاس لتيمين تنفد في 10 دقائق

حقق تيمين عضو فرقة شايني وفنانها المنفرد، إنجازات لافتة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد مركز سوق البوب العالمية.

ففي دليل على شعبيته المتنامية، نفدت تذاكر حفل "TAEMIN Live [VEIL] in Las Vegas"، المقرر إقامته في 16 يناير من العام القادم في قاعة "Dolby Live at Park MGM" في لاس فيغاس، بالكامل في غضون 10 دقائق فقط من بدء البيع العام.

وفي التفاصيل، شهدت عملية الحجز، التي أُجريت في الساعة الثالثة فجرا بتوقيت كوريا يوم 25 نوفمبر، تجمّع ما يزيد عن 200 ألف شخص في وقت واحد، مما أدى إلى حدوث "قائمة انتظار" استمرت قرابة الساعة، ورغم ذلك، بيعت جميع التذاكر في فترة قياسية بلغت 10 دقائق.

يُعد هذا النجاح ثمرة لنشاط تيمين المكثف وجهوده الاستراتيجية لاستهداف الجمهور في الولايات المتحدة. فقد حظي بردود فعل حماسية هناك بعدما قدم عرض أغنيته"Veil"، التي احتلت المرتبة الثالثة على مخطط "World Digital Song Sales" التابع لـ بيلبورد الأمريكي، وذلك خلال ظهوره الأخير في برنامج الحوار الشهير "The Kelly Clarkson Show" على شبكة NBC الأمريكية في الـ 22 من نوفمبر.

وتأكيدا لشعبيته الجارفة، كان تيمين قد أثبت نجاحه الباهر بالفعل في العام الماضي خلال جولته العالمية المنفردة الأولى "Ephemeral Gaze" في الولايات المتحدة، حيث نفدت جميع عروضه في خمس مدن رئيسية، هي: نيويورك وشيكاغو وهيوستن وأوكلاند ولوس أنجلوس، مما استدعى مقاعد إضافية.

ومن الجدير بالذكر أن قاعة "دولبي لايف" التي سيُقام فيها حفل لاس فيغاس القادم، تُعتبر مسرحا أيقونيا استضاف عروضا لفنانين عالميين مثل ماريا كاري وبرونو مارس ومارون 5، وتشتهر بكونها مجهزة بأحدث نظام صوتي دولبي أتموس.

بالإضافة إلى ذلك، بعد حفله في لاس فيغاس، سيصعد تيمين في أبريل على مسرح مهرجان "2026 "Coachella Valley Music and Arts Festival، ليكون الفنان المنفرد الكوري الوحيد من الذكور.