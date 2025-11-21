ⓒ YG Entertainment, SM Entertainment, KOZ Entertainment

شهد حفل الجوائز العالمي "2025 "MAMA AWARDS، الذي رسّخ مكانة موسيقى الكيبوب عالميا على مدى 26 عاما، الإعلان عن تعاون خاص ومسرح مشترك مع فيلم الرسوم المتحركة من نتفليكس "صائدو الشياطين الكيبوب". وقد ارتفعت حدة التوقعات بعد أن كشف منظمو الحفل عن قائمة الفنانين الذين سيحيون "مسرح العجائب" لهذا العام.

ويُعد "مسرح العجائب"، المعروف بكونه من الأداءات المميزة لحفل "MAMA AWARDS"، مسرحا خاصا يهدف إلى تجسيد روح "الموسيقى تجعلنا واحدا" من خلال التعاون بين فناني الكيبوب والمحتوى العالمي. وقد تزايد الاهتمام العالمي بشكل خاص هذا العام، حيث تحوّل التعاون الرسمي مع فيلم "صائدو الشياطين الكيبوب"، الذي أثار ضجة كبيرة في عروضه الترويجية، إلى حقيقة واقعة.

وسوف تجسّد عضوات فرقة "هانتركس" التي تظهر في الأنمي كفرقة فتيات كيبوب وعاملات طرد أرواح، من قبل: باريتا وآهيون ورورا من فرقة بيبي مونستر.

في المقابل، سيشارك في تجسيد شخصيات "ساجا بويز"، وهي فرقة الفتيان الشريرة المنافسة، كل من: ليهان من بوي نيكست دور، ووونبين من رايز، وشينيو من توس، بالإضافة إلى بارك غن ووك وهان يو جين من زيروبايس ون.

ومن المتوقع أن يكون هذا المسرح التعاوني، الذي سينقل العالم الافتراضي للرسوم المتحركة بحيوية إلى المسرح الواقعي، لحظة رمزية ومحورية لتوحيد عشاق الكيبوب حول العالم.

وعلى صعيد آخر، يشارك في حفل "2025 "MAMA AWARDS شركة التكنولوجيا العالمية للمدفوعات فيزا كراعٍ رسمي للقب. وسيُقام الحفل على مدار يومي 28 و29 نوفمبر، في استاد كايتاك في هونغ كونغ.