"كيم يون-آه"، ملكة التزلج الفني العالمية
كانت "كيم" أول متزلجة فنية تفوز بالألقاب الأربعة الرئيسية: بطولة العالم، وبطولة القارات الأربع، ونهائي الجائزة الكبرى، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية. أشادت نجمة التزلج الأسطورية ميشيل كوان وخبراء دوليون بأدائها الرائع، الذي يجمع بين البراعة الفنية والتقنيات والسرعة. حتى أن كتب جامعة ولاية آيوا تستخدم فيديوهات أدائها كمرجع.
لاعبة التزلج الفني "كيم يون-آه"
ⓒ KBS
رقم قياسي جديد في أولمبياد 2010 الشتوي
بدأت كيم التزلج في سن السابعة، وبرزت بين أقرانها بأداء خمس قفزات ثلاثية ببراعة في سن الثانية عشرة. بعد ظهورها الأول على مستوى الكبار عام 2006، فازت بلقبين في بطولة العالم، محققةً أرقامًا قياسية عالمية جديدة. حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2010، محطمةً أرقامها القياسية الشخصية والعالمية في جميع الأجزاء الثلاثة: البرنامج القصير، والتزلج الحر، والنقاط الإجمالية. ورغم أنها حلت ثانيةً في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي، على الرغم من أدائها الرائع، إلا أن ميداليتها الفضية اعتُبرت أكثر قيمة من الميدالية الذهبية، وتركت بصمةً لا تُمحى في تاريخ التزلج الفني.
(على اليسار) اللاعبة "كيم يون-آه" في الصغر، (على اليمين) نهائيات بطولة 2009
ⓒ KBS
دعم الدعوة لإقامة أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ-تشانغ
بعد تقاعدها، استغلت كيم نفوذها للانخراط في الدبلوماسية الرياضية وجذب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 إلى بيونغ تشانغ. ألقت العرض الختامي في الدورة 123 للجنة الأولمبية الدولية، وعملت سفيرةً فخريةً لجلب دورة الألعاب الأولمبية 2018 إلى كوريا. كما روّجت للرياضة الكورية، وبعثت برسالة سلام في الفعاليات الدولية. تجاوزت أنشطتها مجرد إنجازاتها الرياضية، وساهمت في تعزيز السمعة الدولية والتأثير العالمي للرياضات الشتوية الكورية.
كيم يون-آه في خطاب إلى الأمم المتحدة
ⓒ KBS أطفال "كيم يون-آه" ومستقبل الرياضات الشتوية في كوريا
عززت مسيرة كيم الرياضية المتميزة اهتمام الشعب الكوري بالتزلج الفني ومهارات المتزلجين الكوريين. وتبعها جيل جديد من المتزلجين الشباب، يُطلق عليهم اسم "أطفال يونا"، وهم يُظهرون الآن موهبتهم الاستثنائية على مستوى الناشئين والشباب. تُعتبر كيم يونا نجمة رياضية أعادت كتابة تاريخ الرياضات الشتوية في كوريا والعالم.
لاعبو التزلج الفني الكوريين الذين يطلق عليهم لقب "أطفال يون -آه"
(إلى اليسار "تشا جُون-هوان"، و"كيم ييه-ريم"، و"يو يونغ")
ⓒ KBS