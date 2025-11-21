كانت "كيم" أول متزلجة فنية تفوز بالألقاب الأربعة الرئيسية: بطولة العالم، وبطولة القارات الأربع، ونهائي الجائزة الكبرى، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية. أشادت نجمة التزلج الأسطورية ميشيل كوان وخبراء دوليون بأدائها الرائع، الذي يجمع بين البراعة الفنية والتقنيات والسرعة. حتى أن كتب جامعة ولاية آيوا تستخدم فيديوهات أدائها كمرجع.

رقم قياسي جديد في أولمبياد 2010 الشتوي

بدأت كيم التزلج في سن السابعة، وبرزت بين أقرانها بأداء خمس قفزات ثلاثية ببراعة في سن الثانية عشرة. بعد ظهورها الأول على مستوى الكبار عام 2006، فازت بلقبين في بطولة العالم، محققةً أرقامًا قياسية عالمية جديدة. حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2010، محطمةً أرقامها القياسية الشخصية والعالمية في جميع الأجزاء الثلاثة: البرنامج القصير، والتزلج الحر، والنقاط الإجمالية. ورغم أنها حلت ثانيةً في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي، على الرغم من أدائها الرائع، إلا أن ميداليتها الفضية اعتُبرت أكثر قيمة من الميدالية الذهبية، وتركت بصمةً لا تُمحى في تاريخ التزلج الفني.