فرقة 'ALLDAY PROJECT' الصاعدة تُعلن عن ألبومها المصغر الأول الشهر القادم

ⓒ THE BLACK LABEL

أعلنت شركة The Black Label يوم 27 نوفمبر، أن فرقة ALLDAY PROJECT المختلطة، التي أحدثت ضجة كفريق صاعد في ساحة الموسيقى هذا العام، سوف تصدر ألبومها المصغر الأول الذي يحمل اسم الفرقة، 'ALLDAY PROJECT'، في الثامن من الشهر القادم.

وكشفت شركة The Black Label عن محتوى تشويقي عبر خدماتها الرسمية للتواصل الاجتماعي SNS اليوم، معلنة بذلك عن عودة الفرقة.

وسوف يضم الألبوم الجديد 6 أغنيات، بما في ذلك الأغنية التي تم إصدارها مسبقا 'ONE MORE TIME' والأغنية الرئيسية 'LOOK AT ME'.

وألمحت فرقة ALLDAY PROJECT في مقطع فيديو تم الكشف عنه مؤخرا إلى أن الألبوم سيُظهر لونا مختلفا عما أظهروه حتى الآن. ووصف العضو تارزان Tarzan الألبوم بأنه "ألبوم يشبه دفتر اليوميات".

يذكر أن فرقة ALLDAY PROJECT تتكون من الأعضاء آني Annie، وتارزان Tarzan، وبيلي Bailey، وووتشان Woochan، ويونغ صو. Yeongseo، وقد حصدت شعبية كبيرة بعد أن تصدرت أغنيتها الأولى'FAMOUS'، التي صدرت في يونيو من هذا العام، المخططات الموسيقية الرئيسية في كوريا. واستمر نجاحهم مع الأغنية التي تم إصدارها مسبقا 'ONE MORE TIME' في 17 نوفمبر، والتي وصلت إلى المركز الثاني في مخطط "Top 100" على Melon.