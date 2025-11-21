دايسونغ عضو بيغ بانغ يعود بأغنية منفردة جديدة نهاية العام

ⓒ RND Company

يعود دايسونغ، عضو فرقة بيغ بانغ BIGBANG، بأغنية منفردة جديدة نهاية هذا العام.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة R&D Company D Label أن دايسونغ سيصدر أغنيته الرقمية المنفردة الجديدة في الساعة 6 من مساء يوم 10 ديسمبر، بتوقيت كوريا.

وكان دايسونغ قد لفت الأنظار سابقا عندما نشر فيديو قصير بأسلوب نشرة الأخبار. وفي الفيديو، أثار الاهتمام بألبومه الجديد من خلال تعليق ذكي يقول: "خبر عاجل الآن. ماذا؟ حب؟" مصحوبا بإشارة قلب باليد.

تجدر الإشارة إلى أن دايسونغ أنهى هذا العام بنجاح جولة آسيوية شملت 11 مدينة، كما شارك مؤخرا في أغنية I’m The Trouble ضمن الموسيقى التصويرية لدراما A Naughty Love.

إضافة إلى ذلك، سيُحيي دايسونغ حفلات 'DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE SEOUL' لمدة ثلاثة أيام، من 2 إلى 4 يناير القادم، في قاعة تيكيت لينك لايف أرينا ملعب كرة اليد في حديقة الأولمبياد في سيول.