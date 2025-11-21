فرقة ONF تستقبل عام 2026 بحفل منفرد ضخم

ⓒ WM ENTERTAINMENT

تستعد فرقة الفتيان ONF أون آند أوف لاستقبال عام 2026 بتقديم حفل موسيقي منفرد ضخم.

وفي هذا الصدد، أعلنت الفرقة أنها ستقيم حفلها المنفرد الذي يحمل عنوان ‘2026 ONF CONCERT ‘THE MAP:BEYOND THE HORIZON’’ على مدى يوميْ 10 و11 يناير 2026، في قاعة أولمبيك هول بحديقة الأولمبياد.

صرحت شركة WM Entertainment بذلك يوم 27 نوفمبر، مؤكدة أنه كما يشير عنوان الحفل 'BEYOND THE HORIZON'، أي: ما وراء الأفق، تخطط الفرقة للتعبير عن تطلعاتها وطموحها للمضي قدما نحو عالم مجهول يتجاوز الأفق، وذلك من خلال التفاعل المباشر مع المعجبين الحاضرين". وأضافت الشركة أن هذا الحفل، على غرار العروض المنفردة السابقة، سيتم تقديمه أيضا برفقة فرقة موسيقية حية Live Band.

يُشار إلى أن حجز تذاكر حفل ONF المنفرد 'THE MAP:BEYOND THE HORIZON' سيكون متاحا عبر Yes24 Ticket اعتبارا من الساعة 8 من مساء يوم 1 ديسمبر.