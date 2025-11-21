"الطفيلي"، فيلم جعل العالم يعترف بتفوق السينما الكورية

في يونيو 2025، اختارت صحيفة نيويورك تايمز فيلم "الطفيلي" للمخرج بونغ جون-هو كواحد من أفضل 100 فيلم في القرن الحادي والعشرين. "الطفيلي" فيلم إثارة من نوع الكوميديا السوداء، يتتبع الأحداث التي تتكشف بين الطبقات الاجتماعية عندما يحصل رب أسرة فقير وأسرته على وظائف لدى عائلة رجل أعمال ثري كمدرس وسائق ومدبرة منزل. يُعد هذا الفيلم مثالاً على المزج المتناغم بين المحلي والعالمي، إذ يتناول قضية الاستقطاب الاقتصادي العالمية، ويضعها في سياق المجتمع الكوري.





فيلم "الطفيلي"، والمخرج "بُنغ جون-هو" بعد فوزه بجائزة الأوسكار

ⓒ KBS

فوز الفيلم بجائزة الأوسكار في دورتها الثانية والتسعين حصد فيلم "الطفيلي" نحو 300 جائزة محلية ودولية، بدءًا من جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الثاني والسبعين عام 2019، ومهرجاني سيدني وماكاو السينمائيين الدوليين، ثم جوائز غولدن غلوب السابعة والسبعين، وجوائز الأوسكار الثانية والتسعين في فبراير 2020. وكان "الطفيلي" أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد أربع جوائز أوسكار: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل فيلم روائي عالمي، وأفضل سيناريو. كما نال الفيلم الحائز على الجوائز تقديرًا عالميًا لفنونه السينمائية ونجاحه التجاري.





أبطال الفيلم في مهرجان كان مع المخرج "بُنغ جون-هو"

ⓒ KBS

نمو السينما الكورية واتجاهها للعالمية بدأت الأفلام الكورية بالظهور في المهرجانات السينمائية الدولية أواخر الخمسينيات. ومن الستينيات إلى الثمانينيات، حظيت الأفلام ذات الرسائل الاجتماعية باهتمام واسع في المهرجانات السينمائية الأجنبية. وشهدت صناعة السينما الكورية نموًا نوعيًا وكميًا في التسعينيات مع نجاح فيلم الحركة الضخم "شيري"، وبدأ مخرجون موهوبون مثل هونغ سانغ سو ولي تشانغ دونغ وبارك تشان ووك يلفتون الأنظار في المهرجانات السينمائية الدولية. وقد مثّل الفوز بجوائز في المهرجانات السينمائية الأجنبية اعترافًا عالميًا بالقدرة التنافسية العالمية والتأثير الواسع النطاق للمحتويات السينمائية الكورية.





أفلام كورية وصلت إلى العالمية الصف الأول - فيلم "الحوذي" للمخرج "كانغ ديه-جين" في عام 1961 (فاز بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي الدولي) - فيلم "إلى آخر الحياة" للمخرج "شين سانغ-أُك" عام 1960 (فاز بجائزة اللجنة السينمائية الخاصة) - فيلم "بيماك" للمخرج "لي دُو-يونغ" عام 1981 (فاز بالجائزة الخاصة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي) - فيلم "إعلان الأحمق" للمخرج "لي جانغ-هو" عام 1984 (فاز بالجائزة الخاصة لمهرجان برلين السينمائي الدولي) - فيلم "سبب اتجاه دالما إلى الشرق" للمخرج "بيه ينغ-غيون" عام 1989 (فاز بجائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل تصوير في مهرجان لوكارنو السينمائي)

الصف الثاني - فيلم "شويري" للمخرج "كانغ جيه-غيُو" عام 1999 - فيلم "تشوي هوا صُن" للمخرج "ليم غوون-تيك" عام 2002 (فاز بجائزة الإخراج في مهرجان كان السينمائي) - فيلم "أولد بوي" للمخرج "باك تشان-أُك" عام 2005 (فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان) - فيلم "المرأة الهاربة" للمخرج "هُنغ سانغ-سُو" عام 2020 (فاز بجائزة الإخراج في مهرجان برلين السينمائي الدولي) - فيلم "قرار هيزل" للمخرج "باك تشان-أُك" عام 2022 (فاز بجائزة الإخراج في مهرجان كان)

تأثير السينما الكورية بعد فيلم "الطفيلي" حصدت الأفلام الكورية العديد من الجوائز في مهرجان كان السينمائي والأوسكار ومهرجانات سينمائية كبرى أخرى بعد فيلم "الطفيلي". كما حصلت الممثلة "يون يوه-جونغ" على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري" في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والتسعين، كما حاز المخرج "باك تشانغ-أك" والممثل "سونغ كانغ-هو" على جائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي. وتُظهر هذه الأمثلة أن الأفلام الكورية تقود التوجهات الثقافية العالمية.



