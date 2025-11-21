المطرب التراثي الشهير "ليم بانغ-أُول" اشتهر بعدما غنى مقطع "سوك ديه موري 쑥대머리" أثناء الاستعمار الياباني، ويقال إنه في ذلك الوقت باع أكثر من مليون أسطوانة، وبمقاييس ذلك العصر، فإن ذلك يعني أنه حقق شعبية كاسحة. وفي تلك الأثناء، قابل امرأة كانت تدير مطعمًا اسمها "سان هو-جُو"، فارتاح قليلًا من وتيرة العمل الكثير في الفن وقضى معها أعوامًا جميلة، ولكن حنجرته الذهبية تكاسلت في تلك الأثناء ففقد صوته الكثير من رونقه، ولما فاض به، هجر "سان هو-جُو" دون كلمة واحدة، واعتكف في الجبل ليتدرب ويعيد أمجاد صوته، ولكن "سان هو-جُو" ذبلت بعدما هجرها، وظلت تبحث عنه، ولكنه رفض أن يقابلها حتى ولو لوهلة قصيرة. ولكنها عندما شارفت على الموت، راح المحيطون به يحثونه على مقابلتها، قائلين إنه يجب أن يراها على الأقل مرة قبل أن تموت، فاقتنع. ولكنه حين ذهب لملاقاتها أخيرًا، وجدها قد ماتت بالفعل. وكانت الأغنية التي غناها حينها تعبيرًا عما يجيش في صدره هي "تشو-أوك 추억" أو ذكريات.





فنان من التراث: "جون جونغ-مين 전정민"

وُلدت "جون جونغ-مين" في عام 1953 في منطقة "غم سان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشون"، وقيل لها في صغرها أنها سيوافقها أن تعمل في مجال يدخل السرور على قلب الناس. ولما بدأت في تعلم الغناء، أجادته كثيرًا، وقد لاحظت والدتها ذلك فعمدت إلى "هنغ جونغ-تيك 홍정택" ليعلمها الغناء. ولما أحسنت ذلك، أرادت أسرتها أن تكمل طريقها كما ينبغي، فأرسلوها إلى سيول لتتعلم على يد "باك تشو-وول 박초월". ولما كانت قد بدأت تعلم الغناء بسبب رغبة أمها في ذلك، فلم تكن متحمسة كثيرًا للأمر. ولذلك كانت سريعة التعلم في بادئ الأمر، ولكنها كانت كثيرًا ما تنسى ما تعلمته، وكانت تكره تكرار نفس الأغنية، وهو أمر لازم للتدرب. فبدأت في التفكير في الاتجاه لشيء آخر غير الأغاني، وفي النهاية ملت الأمر برمته وعادت إلى البيت وهجرت الغناء. ولكنها في ذلك الوقت رأت زملاءها الذين كانوا يتدربون معها يظهرون على شاشات التلفاز وهم يؤدون فقراتهم الغنائية. وعندما رأت الأغاني وسمعتها في ذلك الجو، شعرت بشيء لا يمكن وصفه على حد تعبيرها، شعرت أن الأغاني جميلة جدًّا، وأنها يجب أن تعود للغناء مرة أخرى. وكانت هذه هي بدايتها الفعلية في تعلم الغناء. ثم التحقت بالفرقة المسرحية الوطنية في عام 1979 وبدأت العمل في التمثيل، فازت بجائزة "جون جو ديساسب نوري 전주대사습놀이" التي تعد حلم جميع المطربين، وفازت بجائزة الرئيس أيضًا. وتتميز بأنها تغني بثقة وهدوء، ولذلك فهي لا تتكلف الغناء أو تفتعل القوة في صوتها.





بيبينغي غوت: أغنية حكائية

تتطلب أغنية "بيبينغي غوت 배뱅이굿" أن يؤدي المطرب عددًا من الأصوات ويعبر عن الحكاية وأدوارها المتنوعة، ولذلك يُطلق عليها أصلًا اسم "صودو بانسوري"، أي أغنية حكائية مثل البانسوري من المناطق الغربية. وتدور الأغنية حول الفتاة الشابة "بيبينغي" التي تموت قبيل زفافها، ويسعى أبواها المكلومان لمقابلة روحها على الأقل، فيستدعيان الكهنة الشامانيين من أجل استدعاء روح ابنتهما. فتبلغ الأنباء أحد النصابين، الذي يطمع في المكافأة ويتظاهر بأنه كاهن شاماني قادر على استدعاء روح ابنتهما. ولكن ما الذي تسبب في موت شابة في مقتبل العمر مثل بيبينغي؟ ذات يوم، بينما كانت بيبينغي في المنزل وحدها، زارها أحد شباب المعبد ليجمع التبرعات، وحدث أن وقع الاثنان في حب بعضهما من النظرة الأولى. ولما كانت أسرة بيبينغي قد خطبتها لآخر وكان زفافها موشكًا، فقد لجأ الفتى إلى المعبد واعتكف فيه حتى مرض مرضًا شديدًا من شدة حزنه مات على إثره. ولما قلقت بيبينغي من تأخره، واشتاقت له كثيرًا، ولم تستطع أن تشكو همها لأحد، فمرضت تأثرًا بحزنها، وماتت هي الأخرى. وسوف نستمع الآن إلى مقطع من أغنية "بيبينغي غوت 배뱅이굿" بصوت "لي أون-غوان 이은관".





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "تشو-أوك 추억" أو ذكريات بصوت: "ليم بانغ-أول".

- "نيه سارانغ يا 내 사랑이야" أو: أي حبي أداء "سوري كيديه 소리께떼"

- أغنية "فيرومون 페로몬" أداء "هي سترينغ 헤이스트링"

- مقطع من أغنية البانسوري "سوكونغا 수궁가" بصوت "جون جونغ-مين 전정민"

- مقطع من "سوكونغا 수궁가" بصوت "جون جونغ-ميون 전정면" بمصاحبة الفنانة الكبيرة "صُنغ تشانغ-سُون"

- أغنية "شينا باكي 신나박이" أداء "باك بيك-سُو 박백수"

- مقطع من أغنية "بيبينغي غوت 배뱅이굿" بصوت "لي أون-غوان 이은관"

- "هوادو 화두" ضمن أغاني "دونغ هيه أن بيول شين غوت 동해안별신굿"، بصوت "كيم ميونغ-ديه" وعزف "يُو كيونغ-هوا 유경화" على آلة "تشول هيون غم 철현금"

- "ميدل تايم Middle time" بعزف "لي جيه-ها 이재하" على الكومونغو