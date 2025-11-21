الحبوب في الطعام الكوري التقليدي

تتألف أي وجبة كورية أصيلة من الأرز والحساء وبعض الأطباق الجانبية البسيطة. والطبق الذي يجمع الأرز والحساء معًا هو "كوك باب 국밥". وقد ألف العالم الكونفوشي "لي إيك" من عصر جوسون كتابًا اسمه "صنغ هو ساصُل 성호사설" ذكر فيه مقطعًا عن ذلك الطبق قال فيه:

يقال إن العالم "ان هيون" عاش حياته كلها يرتدي ثيابًا متواضعة ويأكل طعامًا متواضعًا. ولم يكن يأكل من الأطباق الجانبية إلا حساء الحبوب. ولما رآه أحد الضيوف وهو يخلط الحساء بالأرز ويأكل بدون أن يتذوق الحساء أولًا، سأله قائلًا: كيف تأكل مباشرة دون أن تتذوق أولًا، ماذا لو كان مذاق الحساء سيئًا؟، فرد قائلًا: حتى لو كان مذاقه سيئًا فلا أستطيع أن أتركه، وسبب أنه كان لا يكترث بالأطباق الجانبية عند تناول الطعام هو أن مذاق الأرز المخلوط بالحساء كان يطيب له.





حساء اللحم

وإن كان مذاق حساء الحبوب طيبًا، فلا شك أن حساء اللحم الذي كان يترك ليغلي طوال الليل كان أكثر ثراء ولذة. وكان التجار قديمًا يضطرون للخروج للسوق في وقت مبكر وقضاء اليوم كله في العمل، فكانوا يحتاجون إلى وجبة بسيطة سريعة ومغذية في الوقت نفسه، وكانت هذه الوجبة هي: الحساء المخلوط بالأرز. وتنوعت أشكال هذا الطبق باختلاف المنطقة، مثل حساء الأطعمة البحرية في يانغ-جُو، وحساء لحم الرأس في كوانغ-جو، وحساء الحبوب في "جون جو"، وغيرها.





فنانون من التراث: "كيم جُو-أُك 김주옥"

وُلدت في "كو جوا أوب 구좌읍" بجزيرة جيجو في عام 1925، وكان والدها من كبار مطربي المنطقة الشهيرين، ولذلك تشربت فن الغناء بصورة طبيعية أثناء نموها، ثم بدأت في تعلم الغناء بصورة نظامية على يد الفنانة "كيم غم-ريون 김금련" التي كانت من أقرباء والدتها. وحتى بعد زواجها، كانت توجه جل اهتمامها للغناء، وقد انتقلت للعيش في سيول لفترة مؤقتة بعد اندلاع الحرب الأهلية الكورية، ولكنها فارقت زوجها في ستينيات القرن الماضي وعادت إلى جزيرة جيجو. وهناك، أنشأت المجمع الفني لأغاني جيجو الشعبية التراثية، فكانت من الرواد الذين بادروا بالتنقيب عن أغاني المينيو الشعبية التراثية في جيجو والحفاظ عليها. وفي عام 1982، في فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والولايات المتحدة، أقامت احتفالات تراثية ثقافية مشتركة مع فريق أوكلاهوما للفنون التراثية في متحف سميثسونيان الأمريكي لمدة شهر كامل، وقيل إنها جذبت اهتمام الجماهير بصوتها الرائع وهي تغني وتدق الإيقاع على جرة الماء المعروفة بـ"مول هو بوك 물허벅". وهو نوع من جرار الماء الفخارية التي كانت النساء في جيجو يستخدمنها لجلب الماء، وكن يضعنها في سلة يحملنها على ظهورهن ويسرن بها لتوزيع الماء. وكن إذا شعرن بالتعب ينزلن الجرار ويدققن عليها الإيقاع ويغنين.





سام هيون: الآلات الوترية التقليدية

تعرف الآلات الوترية الثلاث التي كانت تعزف في عصر شيلا الموحدة على نطاق واسع باسم "سام هيون 삼현" أو: الوتريات الثلاث، ويقصد بها: الكاياغم والكومونغو والبيبا. وكلها مألوفة ربما عدا البيبا، وهي تبدو مثل آلة الغيتار الغربية، وتشبه طريقة عزفها أيضًا طريقة عزف الغيتار، فيمسكها العازف ويعزف أوتارها باليد اليسرى بينما يمسك أداة صغيرة بيده اليمنى يحرك بها الأوتار. وفي المعابد القديمة، قد نجد بعض الصور تمثل الشخصيات المقدسة في البوذية وهم يعزفون آلة البيبا على جدران المعبد. وهو ما يدل على أن الكوريين في الماضي كانوا يقدرون هذه الآلة ويرونها تتمتع بمكانة عالية. وقد ضاعت بعض تكنيكات عزف هذه الآلة، ويوجد اليوم عدة طرق متنوعة لعزفها، ويحاول الكثيرون زيادة فرص استغلالها في الحاضر.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "كوك باب تاريونغ"، وسوف نستمع إليها الآن بصوت: "جون بيونغ-هُون 전병훈"

- "كيوول نال داسن بيتشل 겨울날 다슨 빛을" أو ضوء في يوم من أيام الشتاء، أداء "جونغا أنسامبل سول جيغي 정가앙상블 소울지기"

- أغنية "بوك تشوني ماكدداكونل أوي أولوجاري 북천이 맑다커늘, 어이 얼어자리" أداء "شيجاك 시작"

- "يونغ جو شيب كيونغ 영주십경" بصوت "كيم جُو-أُك" وآخرين

- "نويونغ نايونغ 너영나영" غناء "باينالوغ 바이날로그"

- أغنية "مون غوت Moon 굿" أداء "أكدان كوانغ تشيل"

- عرض سانجو حر بآلة البيبا هو "بيبا سانجو" أداء "جونغ يونغ-بوم 정영범"

- "سنغ سا غو راك 생사고락" بصوت وأداء فرقة "باراجي 바라지"

- "بيتشيغي سوري 배치기소리" أداء "كيونغ إين كوسوك دورو 경인고속도로"