تبرع مسافر مجهول ببعض المال ورسالة بخط اليد في صندوق التبرعات بمطار كيم هيه

ⓒ YONHAP News





أعلن فرع جمعية الصليب الأحمر الكورية في مدينة بوسان أمس الاثنين أنه تم العثور على حزمة من الأوراق النقدية ورسالة مكتوبة بخط اليد تركها متبرع مجهول، يُعتقد أنه سائح ياباني، في صندوق التبرعات بمطار كيم هيه الدولي هناك.

وقام فرع الجمعية مؤخرا بفتح صناديق التبرعات السبعة المُثبتة في مناطق مختلفة، بما في ذلك صالة المغادرة الدولية في مطار كيم هيه، حيث وجد في أحد الصناديق حزمة من الأوراق النقدية تُقدَّر قيمتها بحوالي 840 دولارا، إلى جانب رسالة مكتوبة بخط اليد.

وكتب المتبرع المجهول في الرسالة قائلا إنه استمتع كثيرا برحلته إلى كوريا. وتبقى معه بعض المال. وأعرب مدير فرع بوسان "كو جونغ هوي" عن اعتقاده بأن الإخلاص والعاطفة التي تركها هذا المتبرع أحدثت صدى أكبر بكثير من قيمة المبلغ المالي، موضحا أن هذا التبرع سيصبح شريان حياة ينقل الأمل إلى الذين يواجهون ظروفا يائسة.

يشار إلى أن فرع بوسان يقوم بشكل دوري بفتح صناديق للتبرعات في المطار مرتين سنويا وتُستخدم تلك التبرعات في أنشطة الإغاثة الطارئة المحلية والدولية، ومشروعات دعم الفئات الضعيفة.

ومن المقرر أن تُستخدم تبرعات النصف الأول من هذا العام في الأنشطة الإنسانية الموجهة للمجموعات الأكثر ضعفا والضحايا المتضررين من الكوارث.