تسجيل عدد زوار المتحف الوطني للكتابة مستوى مليونين لعامين متتاليين

قال المتحف الوطني الكوري لنظم الكتابة العالمية، وهو ثالث متحف متخصص في الكتابة على مستوى العالم، إنه نجح في استقطاب أكثر من مليون زائر هذا العام، حتى يوم 20 نوفمبر الماضي، محققا هذا الإنجاز لعامين متتاليين.

وبلغ إجمالي عدد زوار المتحف الذي يقع في منطقة سونغ دو بمدينة إنتشون، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، مليونا و32 ألفا و524 شخصا.

وفي عام افتتاحه 2023، استقبل المتحف 595 ألفا و658 زائرا، ثم سجل مليونا و128 ألفا و818 في العام الماضي 2024.

ويُعد المتحف الوطني لنظم الكتابة العالمية واحدا من بين ثلاثة متاحف فقط في العالم متخصصة في الكتابة، إلى جانب متحف "شامبليون" العالمي للكتابة في فرنسا، والمتحف الصيني العالمي للكتابة.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى تنظيم برامج مشاركة متنوعة للمواطنين، جمعت بين المعارض والفعاليات التجريبية، كما يعمل المتحف على تعزيز محتوياته بشكل دائم من خلال تنظيم برامج يشارك فيها الزوار مباشرة.

مثلا، في فعالية بعنوان: "من الحروف الكورية هان غُل إلى العالم" بمناسبة يوم الهان غُل الذي يصادف 9 أكتوبر، والتي شارك فيها حوالي 23 ألف شخص، قدم المتحف محتوى تشاركيا يجمع بين الساحة العامة والمساحات الحضرية والمتحف، مما أدى إلى استجابة إيجابية من الزوار.

كما حظي المتحف باستحسان واسع في المعرض الخاص بعنوان: "آلدو مانوتسيو، الناشر العظيم الذي غيّر العالم"، والذي افتتح يوم 28 أكتوبر، حيث قدم برنامجا تجريبيا أتاح للزوار فرصة رؤية كتب أجنبية قديمة نادرة بشكل مباشر.

ويخطط المتحف لعرض مجموعة متنوعة من البرامج للزوار هذا الشهر أيضا ليتجاوز رقم العام الماضي من حيث عدد الزوار، حيث يَفتتح معرضا دائما بعنوان "السجل" في السادس عشر من هذا الشهر.

كما سيقيم هذا الشهر أيضا معرضا بمناسبة إدراج نقوش صخور بان غو ديه 반구대 في منطقة أول جين، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وعلاوة على ذلك، سيبدأ المتحف التشغيل التجريبي لـ"غرفة تعليم الرضّع" لمدة أسبوعين، في الفترة من 9 إلى 21 من هذا الشهر، حيث يمكن للرضّع والأطفال دون سن الثالثة تجربة الكتابة باستخدام حواسهم الجسدية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الغرفة مفيدة للزوار من العائلات، وسوف يتم تشغيلها رسميا اعتبارا من اليوم. وقال "اوم صونغ غُن" الأمين العام للمتحف إن تحقيق مليون من الزوار لعامين متتاليين هو إنجاز ثمين ناتج عن الاهتمام العام بالكتابة وثقافة السجلات.

وأضاف أن المتحف سيعمل باستمرار على المحافظة على عمق المحتوى الكوري المتخصص من جهة، وتوفير مكان يجمع بين المشاركة والتجربة من جهة أخرى.