أول مسابقة عالميا للقرصنة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أقامت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات الكورية أول مسابقة للقرصنة الإلكترونية في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي للدفاع ضد هجمات القرصنة التي يشنها الذكاء الاصطناعي نفسه، وذلك في مجمع كويكس للمعارض في سيول.

وهدفت المسابقة التي أقيمت أمس واليوم إلى تعزيز الدفاع عن الهجمات السيبرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تزايد المخاوف من أن تصبح أساليب هجمات الاختراق أكثر تطورا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعُقدت المسابقة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع، والأمن للجميع". وتُعد هذه المسابقة الأولى من نوعها عالميا لشمولها المجالات الرئيسية الثلاثة المتعلقة بأمن الذكاء الاصطناعي، وهي: الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن، وضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأمن منصات الذكاء الاصطناعي.

وقد أُجريت التصفيات الأولية عبر الإنترنت يومي 31 من الشهر الماضي و1 من هذا الشهر. وشارك في التصفيات 187 فريقا تضم 748 شخصا، ثم تأهلت الفرق العشرون الأولى للنهائيات.

وعُقدت اليوم الجولة النهائية لمسابقة الدفاع ضد القرصنة لمدة 8 ساعات متواصلة، وتم في نهايتها اختيار 5 فرق فائزة أظهرت القدرات الأكثر تميزا في مجال أمن الذكاء الاصطناعي في الموقع.

وقال "بيه كيونغ هون" نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الذكاء الاصطناعي يحتل مكانة أداة قوية تهدد الأمن، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون الدرع الأقوى لحماية بيئتنا الرقمية.

كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه المسابقة أكثر من مجرد منافسة، بل ساحة يتعلم ويتعاون فيها خبراء أمن الذكاء الاصطناعي.