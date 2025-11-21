لي سيرافيم ونجوم 'هنتريكس' يشاركون في احتفالات رأس السنة الصاخبة 2026

ⓒ SOURCE MUSIC, NETFLIX

تعتزم فرقة الفتيات لي سيرافيم وفرقة الفتيات هنتريكس من مسلسل الرسوم المتحركة على نتفليكس "صائدو شياطين الكيبوب، اللاتي تؤدي أصواتهن لي جاي وأودري نونا وراي آمي، الظهور في برنامج استقبال العام الجديد لشبكة ABC الأمريكية، "ليلة رأس السنة الصاخبة لديك كلارك مع رايان سيكريست 2026".

وأعلن القائمون على البرنامج عن قائمة فناني هذا العام، التي تشملهم، من خلال حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "ليلة رأس السنة الصاخبة" هو برنامج أمريكي شهير لاستقبال العام الجديد يُبث سنويا من 31 ديسمبر إلى 1 يناير. وهذا العام، سيظهر نجوم بوب بارزون من ضمنهم ماريا كاري وبوست مالون وتشابيل رون، بالإضافة إلى لي سيرافيم ولي جاي وأودري نونا وراي آمي. وسوف تقدم لي سيرافيم عروضها لأغنيتي 'CRAZY' و'SPAGHETTI' في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.

وقالت شركة سورس ميوزيك، وهي وكالة لي سيرافيم، إن الفرقة تخطط لمواصلة أنشطتها العالمية، متنقلة بين كوريا والولايات المتحدة واليابان خلال موسم نهاية العام والعام الجديد".