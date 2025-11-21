ⓒ THE BLACK LABEL

حققت أغنية APT لروزي عضوة بلاك بينك نجاحا عالميا ساحقا، حيث اكتسحت المركز الأول في مخططات آبل ميوزك لنهاية العام.

ووفقا لمخططات نهاية العام التي كشفت عنها آبل ميوزك، تصدرت الأغنية المركز الأول في أربعة مخططات رئيسية هي: "أفضل 100 أغنية لعام 2025: عالميا"، "أفضل 100 أغنية: في تطبيق شازام للبحث عن الموسيقى"، "أفضل 100 أغنية: المخطط الإذاعي: عالميا"، و"أفضل 100 أغنية: كلمات الأغاني البارزة".

وقدمت آبل ميوزك وصفا للأغنية قائلة: "سجلت هذه الأغنية أداء متميزا للغاية، لتتألق بين نشاط فنانين مؤثرين مثل باد باني وتايلور سويفت ومورغان وولين ودرِيك.

من جانب آخر، احتلت أغنية "غولدن" من الموسيقى التصويرية الأصلية لمسلسل الرسوم المتحركة على نتفليكس "صائدو شياطين الكيبوب المركز الخامس عشر في مخطط "أفضل 100 أغنية لعام 2025: عالميا"، والمركز الرابع في كل من مخططات "أفضل 100 أغنية: كلمات الأغاني البارزة" و"أفضل 100 أغنية: الغناء".

وعلقت آبل ميوزك قائلة: "هذه الأغنية، التي شارك في تأليفها صانعو الأغاني العالميون لي جاي ومارك سونينبريك وتيدي، تصدرت المركز الأول في مخطط 'أفضل 100 أغنية لهذا اليوم' لمدة 70 يوما متتالية، مسجلة أطول فترة لهذا العام، مما يثبت تأثيرها الموسيقي والثقافي".

وفي مخطط "أفضل 100 أغنية لعام 2025: كوريا الجنوبية"، الذي تم تجميعه بناء على مستمعي كوريا، احتلت أغنيتا "ويبلاش" لفرقة آيسبا و"درونينغ" لوودز، المركزين الأول والثاني على التوالي. وجاءت أغنيتا روزي "توكسيك تيل ذي إند" و"آ.ب.ت." في المركزين الثالث والرابع.

وبالنسبة لشازام، كان الفنانون الأكثر بحثا من قبل المستخدمين الكوريين هم: داي 6 في المركز الأول، وجي دراغون في المركز الثاني، وبرونو مارس في المركز الثالث. وكانت الأغنية الأكثر بحثا هي "درونينغ" لوودز.

كما قدمت آبل ميوزك خاصية Replay '25' ، التي تعرض أنماط وتفضيلات الاستماع للمشتركين بناء على الأغاني، والألبومات، والفنانين، والأنواع الموسيقية التي استمتعوا بها أكثر من غيرها على مدار العام.

ويمكن التحقق من خاصية Replay '25' ومخططات نهاية العام على تطبيق آبل ميوزك.