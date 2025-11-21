ⓒ Whyes Entertainment

يُذيب المغني العاطفي بول كيم شتاءنا بأغنية علاجية دافئة.

فقد أصدر بول كيم أغنيته المنفردة الجديدة "أحببت هذا كما هو" (Beyond the sunset) في الساعة السادسة من مساء يوم 2 ديسمبر. وهي أغنية منفردة مزدوجة تضم أغنيتين جديدتين، بما في ذلك Journey of the heart.

وقام بول كيم بنفسه بكتابة كلمات أغنية "أحببت هذا كما هو"، وذلك يثبت أنه فنان وكاتب أغنيات. وتبعث الأغنية رسالة تعزية وتعاطف مع كل من يعيش في العصر الحالي، كما يظهر في كلماتها: "لا حاجة للوصول بسرعة، لا بأس أن تتأخر".

وقد شارك في التلحين والتوزيع الكاتب والمغني الماهر "جيمان" الذي بدأ مسيرته مع فرقة Urban Zakapa وعمل مع فنانين متنوعين مثلBTS ، وبول كيم، و CM10، ولي هاي. وتم اختيار أغنية "أحببت هذا كما هو" لتكون الأغنية الرئيسية بعد تصويت شعبي استمر لأكثر من 50 يوما منذ سبتمبر الماضي.

أما الأغنية الأخرى المضمنة، "رحلة القلب"، فهي تحمل إثارة الحب والطاقة الإيجابية.

ويستمر شهر ديسمبر لبول كيم مع أغنيته المنفردة الجديدة وحفلاته الموسيقية، حيث يقيم حفله الموسيقي المنفرد 'Pauliday' على مدار 4 عروض في 6-7 و 13-14 ديسمبر في قاعة دايانغ في جامعة سيجونغ في سيول.